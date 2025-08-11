Dieser Gemüseschmarrn rettet jedes Abendessen

Du liebst Kaiserschmarrn, aber hast Lust auf etwas Herzhaftes? Dann wirst du diesen Gemüseschmarrn lieben! Saftige Karotten und Zucchini, süßer Mais und knackige Erbsen vereinen sich mit einem fluffigen Teig und würzigem Parmesan zu einem echten Pfannenschmaus. Einfach, schnell und unfassbar lecker – ein Rezept, das du garantiert immer wieder machen willst!

Rezept für Gemüseschmarrn: perfekt für den Feierabend

Mich erinnert dieses Rezept für Gemüseschmarrn immer an meine Kindheit. Meistens gab es ihn an Tagen, an denen es schnell gehen musste, weil es nach der Schule direkt zu einem Termin oder zum Flötenunterricht ging. Früh hab ich da schon gelernt, das Resteverwertung und Gemüse richtig lecker sein können. Noch heute gibt es Tage, an denen ich mir einfach schnell einen herzhaften Gemüseschmarrn zusammenwürfle. Das Beste: Er ist superschnell und einfach zubereitet und die meisten Zutaten dafür hat man eh immer Zuhause. Bereit? Los geht’s!

Zuerst hackst du die Zwiebel klein und raspelst die Karotten und Zucchini fein. Im Anschluss dünstest du die Zwiebeln kurz glasig an. Gib dann das restliche Gemüse hinzu, würze mit Salz, Pfeffer und einer Reihe anderer Gewürze und brate alles weiter an. Nun kannst du das Gemüse fürs erste beiseite stellen.

Für den Schmarrnteig trennst du erst mal die Eier und schlägst das Eiweiß steif. Die Eigelbe vermischst du mit Milch, Parmesan und etwas Salz. Danach rührst du das Mehl ein. Anschließend hebst du das Eiweiß und das Gemüse unter. Den fertigen Gemüseschmarrnteig backst du in der Pfanne 🛒 aus und zerteilst ihn dann in mundgerechte Stücke.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unser Rezept für Speck-Kohl-Schmarrn schmeckt auch köstlich! Oder koch dir als nächste Mahlzeit einmal Couscous-Zucchini-Puffer. Darf es nach dem Gemüseschmarrn noch etwas Süßes sein? Dann gönn dir eine Portion Kaiserschmarrn mit Pflaumenkompott. Nichts Passendes für dich dabei? Unser Koch-Bot bringt Inspiration!

Gemüseschmarrn Olivia 4.09 ( 137 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

200 g Karotten

200 g Zucchini

100 g Mais aus der Dose

4 EL Öl

100 g Erbsen tiefgekühlt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1/2 TL Knoblauchpulver

6 Eier

400 ml Milch

3 EL Parmesan gerieben

300 g Mehl

4 EL Schmand

Etwas frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Raspele die Karotten und Zucchini mit einer Küchenreibe fein. Gieße den Mais in ein Sieb und lass ihn gut abtropfen.

Erhitze in einer großen Pfanne 2 EL Öl und dünste die Zwiebeln kurz glasig darin an.

Füge die Karotten, Zucchini, Erbsen und den Mais hinzu. Würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Muskatnuss und etwas Knoblauchpulver. Brate das Gemüse 5 Minuten an.

Trenne die Eier und schlage das Eiweiß steif.

Vermische die Eigelbe in einer Schüssel mit Milch, Parmesan und etwas Salz. Rühre das Mehl ein. Hebe vorsichtig das Eiweiß und das gebratene Gemüse unter.

Erhitze erneut 2 EL Öl in der Pfanne. Gieße den Gemüseschmarrnteig hinein und lass ihn bei mittlerer Hitze kurz anbacken. Teile das Ganze in 4 Teile und wende sie. Backe die Gemüseschmarn-Viertel goldgelb und zerteile sie mundgerechte Stücke.

Serviere den Gemüseschmarrn mit jeweils 1 EL Schmand und garniere mit etwas frischer Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.