Germknödel-Porridge: perfekt für gemütliche Morgenstunden

Dieses Germknödel-Porridge verbindet das Beste aus zwei Welten: cremigen Haferbrei und süßen Germknödel. Schon der erste Löffel zieht dich in seinen Bann. Starte mit Energie und einem Hauch von Tradition in den Tag. Dank der einfachen Zubereitung kannst du es zudem jederzeit schnell auf den Tisch zaubern.

Germknödel-Porridge: Klassiker in neuem Gewand

Germknödel gehören in Bayern und Österreich seit Generationen zu Festen, Märkten und gemütlichen Hüttenaufenthalten. Die Kombination aus lockerem Hefeteig, süßer Füllung und Mohn besticht durch Einfachheit und gleichzeitig intensiven Geschmack.

Mit unserem Rezept erhält der Klassiker eine moderne Note und wird zum sättigenden Frühstück.

Die Zutaten des Germknödel-Porridges sind simpel und die Zubereitung mehr als einfach. Haferflocken bilden die Basis, die du mit Milch und gemahlenem Mohn für wenige Minuten zu einem cremigen Porridge kochst. Als Topping kommen Vanille-Joghurt, Pflaumenmus, gemahlener Mohn und Honig darüber. Das war es und schon steht eine dampfende Schüssel vor dir und gibt dir gute Laune und Kraft für den anstehenden Tag.

Das Germknödel-Porridge ist ein Gericht, das sowohl gemütlich als auch besonders wirkt. Überrasche deine Liebsten mit diesem cremig-süßen Frühstück und träumt euch gemeinsam zurück in den letzten Winterurlaub in den Bergen, wo mit Sicherheit der eine oder andere Germknödel auf dem Teller gelandet ist.

Ein Porridge lässt sich in vielen, leckeren Varianten zubereiten. Magst du es süß, probiere auch unbedingt unser Feigen-Orangen-Porridge und das Pumpkin-Pie-Porridge. Bist du eher ein Fan von herzhaften Frühstücksgerichten, dann ist das Hüttenkäse-Porridge mit Tomaten und Avocado wahrscheinlich etwas für dich.

Germknödel-Porridge Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für das Porridge: 40 g Haferflocken

1 TL gemahlener Mohn online z.B. hier 🛒

150 ml Milch Für das Topping: 80 g Vanille-Joghurt oder Vanillesoße

1 TL Pflaumenmus

1/2 TL gemahlener Mohn

1 TL Honig Zubereitung Vermische die Haferflocken, den gemahlenen Mohn und die Milch in einem Topf. Koche die Mischung für 5 Minuten bei mittlerer Hitze, bis sie dickflüssig wird, oder erwärme sie für wenige Minuten in der Mikrowelle. Gib den Porridge in eine Schüssel und verteile den Vanille-Joghurt oder alternativ Vanillesoße darauf. Füge nach Geschmack Pflaumenmus, gemahlenen Mohn und Honig als Topping hinzu. Serviere das Germknödel-Porridge warm. Notizen Für die passende Herbstdeko kannst du bei Geniale Tricks vorbeischauen. Dort findest du viele Bastelideen, wie zum Beispiel Dekobäumchen aus Herbstblättern

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.