Geröstete Honig-Zimt-Kichererbsen: knusprige Nascherei aus dem Ofen

Etwas zum Knabbern darf bei einem gemütlichen Abend auf dem Sofa nicht fehlen. Dabei müssen es aber nicht immer Chips, Salzstangen und Co. sein. Wie wäre es mal mit einem süßen Snack, wie diesen gerösteten Honig-Zimt-Kichererbsen? Die werden im Ofen gebacken und sind so besonders knusprig. Probier es aus!

Süß-knuspriger Snack: geröstete Honig-Zimt-Kichererbsen

Kichererbsen sind einfach toll. Nicht nur, dass sie viel pflanzliches Eiweiß und Eisen enthalten und so ein wichtiger Bestandteil der veganen Ernährung sind, sie lassen sich auch vielfältig zubereiten. Ein Hummus hat sicher jeder schon einmal probiert, oder? Auch in Suppen oder Salaten machen die gelben Hülsenfrüchte eine super Figur. Bei uns haben sie heute aber mal eine ganz andere Rolle. Im Handumdrehen verwandelst du sie in einen leckeren, knusprigen Snack, der dir den entspannten Filmabend versüßt. Wir zeigen dir, wie es geht.

Zuerst gießt du die Kichererbsen aus der Dose ab, spülst sie gründlich unter kaltem Wasser und tupfst sie hinter mit einem Küchentuch gut trocken. Verteile sie dann auf ein Backbleck, das du mit Backpapier oder einer wiederverwendbaren Dauerbackmatte 🛒 ausgelegt hast, und backst sie für 15 Minuten im Ofen.

Tipp: Schütte das Kichererbsenwasser nicht weg, sondern mache daraus noch eine vegane Mayonnaise oder eine leckere vegane Mousse au Chocolat.

Während die Kichererbsen langsam knusprig werden, verrührst du in einer Schüssel Honig, Zimt, eine Prise Salz und etwas geschmacksneutrales Pflanzenöl miteinander. Sind die Kichererbsen fertig, holst du sie aus dem Ofen und schüttest sie in eine Schüssel. Gieße nun die Honig-Zimt-Marinade über die Hülsenfrüchte und vermenge alles gut miteinander. Sie sollten vollständig von der Honig-Mischung bedeckt sein. Nun kommen die Kichererbsen erneut auf das Blech und noch einmal für weitere 15 Minuten in den Ofen. Danach lässt du sie noch vollständig auskühlen, damit sie richtig schön knusprig werden. Suche inzwischen schon mal deinen Lieblingsfilm aus und bereite alles für einen entspannten Abend auf dem Sofa vor.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nur ein Snack zum Knabbern reicht dir nicht? Nutze die Wärme des Ofens und mach gleich auch ein paar herzhafte Kichererbsen aus der Röhre. Und auch diese Zimtstangen aus Blätterteig sind das perfekte Fingerfood für Sofaabende.

Geröstete Honig-Zimt-Kichererbsen Judith 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 240 g

2 EL flüssiger Honig

1 TL Zimt

1 EL neutrales Pflanzenöl

1 Prise Salz Zubereitung Heize Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schütte die Kichererbsen in ein Sieb und spüle sie gründlich mit kalten Wasser ab. Tupfe sie anschließend mit einem Geschirrtuch gut trocken.

Verteile die Kichererbsen gleichmäßig auf dem Backblech und röste sie für 15 Minuten im vorgeheizten Ofen.

Vermenge in der Zwischenzeit Honig, Zimt, Öl und eine Prise Salz in einer kleinen Schüssel.

Hole die Kichererbsen nach der Backzeit aus dem Ofen, fülle sie in eine Schüssel und übergieße sie mit der Honig-Zimt-Mischung. Rühre alles gut um, sodass die Kichererbsen vollständig von der Marinade bedeckt sind.

Gib die Kichererbsen zurück auf das Blech und röste sie für weitere 15 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass die Kichererbsen vor dem Servieren vollständig auskühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.