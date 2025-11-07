Dieser Nuss-Snack macht dein Thanksgiving-Büfett komplett

Du denkst, du hast schon den besten Thanksgiving-Snack gefunden? Denk nochmal nach! Ahornsirup, Chili und Pekannüsse sind hier das absolute Dreamteam. Stell dir knackiges Fingerfood vor, das erst süß und dann scharf ist. Lust drauf bekommen? Dann lass uns loslegen und gemeinsam geröstete Pekannüsse mit Ahornsirup und Chili zubereiten!

Rezept für geröstete Pekannüsse mit Ahornsirup und Chili

Steht irgendwo ein Schälchen mit Nüssen, kann ich nicht anders als reinzugreifen. Aber ich liebe auch knusprige Snacks. Und nachdem ich eh noch auf der Suche nach ein paar einfach zubereiteten Fingerfood- und Snack-Ideen fürs Thanksgiving-Büffet bin, kommen diese gerösteten Pekannüsse mit Ahornsirup und Chili wie gerufen. Warum? Weil sie einfach alles sind: ein bisschen süß, ein bisschen scharf, und dazu noch herrlich knackig.

Pekannüsse haben von Natur aus schon diesen leicht buttrigen, vollmundigen Geschmack. Für mich sind sie eine fancy und köstlichere Version der Walnüsse. Jetzt stell dir vor, du tauchst diese kleinen Köstlichkeiten in Ahornsirup. Der macht sie schön süß und gibt ihnen diesen unverwechselbaren „herbstlichen“ Touch. Chili sorgt für einen unerwarteten Kick und Würze. Orangenabrieb und Zimt verleihen dem Ganzen weihnachtliche Aromen. Yummi!

Für diesen elegant-raffinierten Snack brauchst du auch keine großen Kochkünste. Gib die Nüsse mit dem Sirup und den restlichen Zutaten in eine Schüssel und vermenge alles ordentlich, bis auch jede letzte Nuss vollständig überzogen ist. Backen, abkühlen lassen und schnabulieren!

Natürlich lässt sich die Würzmischung auch variieren. Eine Mischung aus Ahornsirup, Rosmarin und Fleur de Sel schmeckt ebenso hervorragend. Oder gib noch etwas geräuchertes Paprikapulver dazu für einen noch herzhafteren Twist.

Mehr Knusperspaß versprechen diese gebrannten Mandeln aus dem Airyfryer, glasierte Maronen oder unsere Curry-Honig-Mandeln. Viel Spaß beim Nachmachen!

Geröstete Pekannüsse mit Ahornsirup und Chili Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 EL Ahornsirup

1 TL Chiliflocken

1 TL frisch geriebene Orangenschale

1/4 TL Zimt

1 Prise Salz

200 g Pekannüsse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C vor. Vermische Ahornsirup mit Chiliflocken, Orangenschale, Zimt und einer Prise Salz. Gib die Pekannüsse in die Mischung und rühre, bis alle Nüsse gleichmäßig überzogen sind. Verteile die Pekannüsse auf einem Backblech mit Backpapier und achte darauf, dass sie nicht zu eng liegen. Röste die Nüsse für ca. 10 bis 12 Minuten, bis sie duften und karamellisieren. Wende sie dabei einmal nach der Hälfte der Zeit. Lass die Pekannüsse abkühlen, bevor du sie in eine Schale füllst und servierst.

