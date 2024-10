Aus dem Ofen: gerösteter Blumenkohl mit Pinienkernen

Blumenkohl ist ein vielseitiges Gemüse, das sich auf verschiedene Art und Weise zubereiten lässt. Ob im Curry, als Auflauf oder Suppe – das Kohlgemüse spielt in vielen Gerichten die Hauptrolle. Aber hast du den Kohl schon mal im Ofen geröstet? Mit unserem einfachen Rezept für gerösteten Blumenkohl aus dem Ofen zeigen wir, wie das geht und wie du in nur 30 Minuten eine köstliche Gemüsebeilage oder ein veganes Gericht zubereitest.

Beilage oder Hauptgericht: gerösteter Blumenkohl aus dem Ofen

Blumenkohl im Ofen zu garen ist eine einfache und schnelle Methode, das Gemüse in ein leckeres Gericht zu verwandeln. Der Grund: Du hast kaum Arbeit und brauchst auch nur wenige Zutaten. Unser gerösteter Blumenkohl aus dem Ofen besteht aus einem Kohlkopf, Olivenöl, Salz und Pfeffer und einigen weiteren Gewürzen. Zusätzlich kommen Petersilie und Pinienkerne als Topping obendrauf. Neugierig? Dann lass uns loslegen!

Wasche zuerst den Kohl, entferne den Strunk und teile ihn dann in mundgerechte Stücke. Die Röschen werden anschließend in einer Mischung aus Olivenöl, Salz, Pfeffer, Koriander und Oregano mariniert. Nun kommt der Kohl auch schon in eine Auflaufform und anschließend für 20 Minuten bei 230 Grad in den Backofen. In der Zwischenzeit röstest du die Pinienkerne an und hackst die Petersilie. Die kommen erst kurz vor dem Servieren über den Blumenkohl.

Der geröstete Blumenkohl aus dem Ofen eignet sich gut als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch. Du kannst ihn dir aber auch als veganes Hauptgericht mit einem Dip dazu schmecken lassen.

Möchtest du dich von der Vielseitigkeit von Blumenkohl überzeugen? Bei Leckerschmecker findest du eine große Auswahl an Rezepten mit dem tollen Gemüse. So lässt sich aus dem Kohl prima ein Blumenkohl-Kartoffel-Püree zubereiten, dass als ideale Beilage zu Fleisch, Fisch und Gemüse passt. Mit indischen Gewürzen verfeinert lässt er uns als Kartoffel-Blumenkohl-Pfanne von Urlaub träumen und als Fleischersatz in einer Blumenkohl-Bolognese macht er sowieso eine gute Figur.