Gerösteter Blumenkohlsalat mit Kichererbsen und Tomaten: lauwarm genießen

Keine Lust auf schwere Kost? Dann bereite dir eine Portion gerösteten Blumenkohlsalat mit Kichererbsen und Tomaten zu. Der kommt leicht daher und macht trotzdem satt wie eine Hauptspeise. Und dann schmeckt der auch noch so verdammt gut!

Gerösteter Blumenkohlsalat mit Kichererbsen, Tomaten und Rucola

Das liegt an den feinen Röstaromen, die sich beim Backen der Zutaten im Ofen bilden. Denn sowohl der Blumenkohl als auch die Kichererbsen und die Tomaten werden in die Röhre geschoben, bevor sie in der Salatschüssel landen. Aber der Reihe nach.

Möchtest du dir den gerösteten Blumenkohlsalat mit Kichererbsen und Tomaten zubereiten, startest du mit dem Waschen und Putzen des Gemüses. Teile anschließend den Kohl in kleine Röschen und halbiere die Tomaten. Die Kichererbsen lässt du abtropfen. Aus Olivenöl, Knoblauchpulver, gemahlenem Kreuzkümmel und Koriander sowie Salz und Pfeffer entsteht im Anschluss eine Marinade, die du mit dem Blumenkohl und den Kichererbsen vermischst. Diese beiden Zutaten landen zuerst im Ofen. Nach einiger Zeit kommen auch die Tomaten dazu.

Derweil kannst du den Salat waschen und aus Zitronensaft, Öl, Ahornsirup, Salz und Pfeffer eine Salatsoße anrühren. Die noch ofenwarmen Zutaten kommen mit dem Rucola in eine Schüssel, das Dressing wird darüber verteilt, und fertig ist der geröstete Blumenkohlsalat mit Kichererbsen und Tomaten.

Übrigens: Unser gerösteter Blumenkohlsalat mit Kichererbsen und Tomaten ist vegan, schmeckt also auch allen, die auf tierische Produkte verzichten. Ernährst du dich tierfrei, haben wir noch einen Tipp: Schütte das Kichererbsenwasser aus der Dose oder dem Glas nicht weg! Du kannst es als Ersatz für Eiweiß verwenden, denn es lässt sich super aufschlagen. Damit lassen sich etwas Desserts wie lockere Mousses zaubern.

Hast du Lust auf weitere leichte Kost? Wir können dir diesen Mediterraner Drei-Bohnen-Salat und diesen Linsensalat mit Feta empfehlen. Unser Rote-Bete-Salat mit Feta und Couscous ist ebenfalls richtig lecker.

Dekoriere Küche, Esszimmer und Co. mit hübschen Herbst-Ideen! Vor allem Basteln mit getrockneten Blättern geht schnell, einfach und kostet wenig Geld. Probier’s aus!