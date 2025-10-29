Knusprig, nussig, gesund: gerösteter Rosenkohl-Linsen-Salat

Wer sagt, dass Salate immer kalt gegessen werden müssen? Einen tollen Beweis, wie gut eine lauwarme Variante schmecken kann, liefert dieser geröstete Rosenkohl-Linden-Salat. Das Rezept dazu gibt es hier.

Vitaminbombe mit Röstaromen: gerösteter Rosenkohl-Linsen-Salat

Salate sind nicht immer ein Sommer-Ding, die gegessen werden, wenn es draußen heiß ist und wir uns nach kalten, frischen Mahlzeiten sehnen. Im Herbst und Winter kommen einfach die warmen Salate auf den Tisch. Ein Favorit ist dabei ein gerösteter Rosenkohl-Linsen-Salat. Für extra viele Röstaromen werden die Rosenkohlröschen mit Olivenöl beträufelt und im Ofen gebacken. Während sie also im Ofen fröhlich vor sich hinschmoren, kochst du in der Zwischenzeit einfach braune Linsen bissfest und bereitest ein Dressing vor. Denn ohne die passende Soße ist jeder Salat einfach fad.

Perfekt zum Rosenkohl-Linsen-Salat passt ein Öl-Senf-Dressing mit Zitronensaft und Honig. Noch ein paar Gewürze dazu und fertig ist der Allrounder, den du für fast jeden Salat verwenden kannst.

Schneide noch eine kleine Zwiebel in Ringe und vermenge sie mit dem warmen Rosenkohl sowie den Linsen. Gieße das Dressing darüber und fertig. Wenn du magst, kannst du den Salat jetzt so bereits essen.

Wir aber sind Fans von leckeren Toppings und verfeinern das Ganze noch mit allem, was uns noch so schmeckt. Was nicht fehlen darf, sind geröstete Walnüsse, die einfach obendrüber gestreut werden. Probiere den Salat auch mal, wenn du Feta zerkrümelst und ebenfalls dazugibst. Und für eine fruchtig-frische Note, sind Granatapfelkerne ein echtes Genuss-Upgrade.

Der Salat macht sich hervorragend als warme Hauptmahlzeit, die dank der Linsen auch lange satt macht und zudem Proteine und Ballaststoffe liefert. Du kannst ihn aber genauso gut als Beilage zu Fisch oder Fleisch servieren.

Gerösteter Rosenkohl-Linsen-Salat Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Rosenkohl

3 EL Olivenöl

200 g braune Linsen

Salz

1/2 Zitrone Saft

1 TL grober Senf online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Honig

Pfeffer nach Geschmack

1 kleine rote Zwiebel

50 g Walnüsse optional Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Putze den Rosenkohl, entferne äußeren Blätter und halbiere die Röschen. Verteile den Rosenkohl auf dem Backblech, beträufle ihn mit 2 EL Olivenöl und würze mit Salz und Pfeffer. Röste ihn dann für 25 – 30 Minuten, bis er goldbraun und leicht knusprig ist. Spüle währenddessen gründlich die Linsen ab und koche sie in einem Topf mit gesalzenem Wasser bissfest. Gieße sie ab und lass sie ausdampfen. Verrühre in einer Schüssel 1 EL Olivenöl, Zitronensaft, Senf, Honig, Salz und Pfeffer zu einem Dressing miteinander. Gib die warmen Linsen und den gerösteten Rosenkohl in eine große Schüssel. Schneide die rote Zwiebel in feine Ringe und mische sie unter. Übergieße den Salat mit dem Dressing. Hacke die Walnüsse und streue sie ganz nach Geschmack über den Salat. Notizen Auf der Suche nach herbstlicher Stimmung? Dann bastle dir aus einfachen Materialien dieses Teelicht aus Heidekraut

