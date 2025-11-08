Rosenkohl war noch nie so sexy

Dieses Rezept für gerösteten Rosenkohl mit Whipped Feta ist für echte Gourmets! Raffiniert, elegant und dennoch richtig einfach und schnell in der Zubereitung. Überasche deine Gäste bei der nächsten Dinnerparty damit oder verwöhne dich selbst mit einer Portion.

Rezept für gerösteten Rosenkohl mit Whipped Feta

Wenn du Lust auf ein Rosenkohl-Gericht wie aus dem Sterne-Restaurant hast, dann solltest du unseren gerösteten Rosenkohl mit Whipped Feta probieren. Er vereint Röstaromen mit würziger Cremigkeit und karamellisierter Nussigkeit. Von wegen Rosenkohl ist ein Oma-Gemüse! Sobald man einmal weiß, wie man die Miniatur-Kohlköpfe richtig zubereitet, eröffnet sich einem ein völlig neues kulinarisches Universum. Bereit? Dann lass uns zusammen kochen!

Zuerst geht es dem Rosenkohl an den Kragen: Schneide die Enden ab und entferne die äußeren Blätter. Danach kannst du ihn halbieren und etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, Thymian und gehacktem Knoblauch vermischen. Im Anschluss geht’s für den Mini-Kohl eine knappe halbe Stunde zum Rösten in den Ofen.

Währenddessen karamellisierst du Pekannüsse mit ein bisschen Honig in einer Pfanne und stellst diese für später beiseite. Als nächstes ist der Whipped Feta dran! Dafür wandert Feta mit Ricotta und Milch sowie etwas Salz, Pfeffer und Zitronensaft in den Mixer. Anschalten, losmixen und was herauskommt, ist eine Feta-Creme.

Sobald die einzelnen Komponenten des Gerichts fertig sind, geht’s ans Zusammenbauen. Verteile den Whipped Feta auf einem großen Teller, richte den gerösteten Rosenkohl darauf an und toppe alles mit den karamellisierten Nüssen.

Ich finde, das dieser geröstete Rosenkohl mit Whipped Feta als Hauptgericht und als Beilage funktioniert. Herrlich passt zum Beispiel ein gegrilltes Rinderfilet mit Rotweinsoße dazu. Guten Appetit!

In Rosenkohl steckt richtig viel Potenzial. Das beweisen diese Rezepte für Miso-Rosenkohl, gebratener Rosenkohl mit Parmesan und Rosenkohl mit Semmelbröseln. Viel Spaß beim Nachkochen!

Gerösteter Rosenkohl mit Whipped Feta Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Rosenkohl

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Thymian

100 g Pekannüsse

1 EL Honig

100 g Feta

50 g Ricotta

2 EL Milch

1 TL Zitronensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor. Tipp: Am schnellsten funktioniert das mit einer Putze den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und halbiere ihn. Ziehe die Knoblauchzehen ab und hacke sie fein.Am schnellsten funktioniert das mit einer Knoblauchpresse 🛒 Vermische den Rosenkohl mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, gehacktem Knoblauch und Thymian. Verteile den Rosenkohl auf einem Backblech und röste ihn für 20-25 Minuten, bis er knusprig wird. Gib derweil die Pekannüsse mit dem Honig in eine kleine Pfanne und röste sie bei mittlerer Hitze für 2-3 Minuten, bis sie karamellisieren. Lass sie anschließend auf einem Teller abkühlen. Zerbrösele den Feta und gib ihn zusammen mit Ricotta, Milch, Salz, Pfeffer und Zitronensaft in einen Standmixer. Mixe alles zu einer cremigen und luftigen Masse. Verteile den Whipped Feta auf einem großen Teller und richte den gerösteten Rosenkohl darauf an. Garniere das Ganze mit den Honig-Pekannüssen.

