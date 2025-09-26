Geschmorte Hähnchenkeulen mit Apfel: macht Appetit auf den Herbst

Äpfel sind in der Küche wahre Alleskönner. Die Früchte schmecken sowohl in Kuchen als auch in süßen Desserts. Als Smoothies oder in Cocktails machen sie ebenfalls eine gute Figur. Und wie sieht es mit herzhaften Gerichten aus? Da verleihen Äpfel natürlich auch eine besondere Geschmackskomponente. Möchtest du dich überzeugen, empfehlen wir dir unsere geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel.

Geschmorte Hähnchenkeulen mit Apfel: süß trifft herzhaft

Hast du mal wieder Appetit auf etwas Herzhaftes, dann musst du unsere geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel unbedingt einmal probieren. Zubereitet werden sie in einem Schmortopf oder Bräter, was das Fleisch wunderbar zart macht. Aber von vorn.

Für das Gericht brauchst du vier Hähnchenkeulen, säuerliche Äpfel,

Crème fraîche, Cidre, Gewürze, Hühnerbrühe, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl und etwas Honig. Brate zuerst die Keulen an. Wasche sie und würze sie dann mit Salz und Pfeffer. Erhitze Olivenöl in dem Schmortopf und brate das Fleisch kräftig von allen Seiten goldbraun an. Magst du den Geschmack von Olivenöl nicht, kannst du alternativ auch Butterschmalz verwenden. Damit erhält das Gericht eine feine Butternote.

Sind die Keulen gebraten, nimmst du sie wieder heraus. Nun schwitzt du in dem Fett in Streifen geschnittene Zwiebel und gehackten Knoblauch an. Gib danach Apfel und Honig hinzu und lass sie kurz im Topf mitbraten, bis die Äpfel leicht karamellisieren. Lösche alles mit dem Saft einer Zitrone und Cidre ab. Fülle den Topf mit der Hühnerbrühe auf und füge Thymian, ein Lorbeerblatt, Rosmarin und die Hähnchenkeulen hinzu. Nun lässt du alles abgedeckt auf mittlerer Stufe 30 bis 40 Minuten köcheln. Die Garzeit des Fleisches hängt von der Größe ab. Steche deshalb ab und an mal in die Keulen und überprüfe, ob sie schon zart sind.

Bevor du servierst, rührst du etwas Crème fraîche in die Soße und schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. Dazu passen unter anderem Kartoffeln oder Reis.

Der Herbst ist da. Perfekt, um sich wieder mit deftigen Gerichten zu verwöhnen. Aber das Auge isst ja mit und so darf auch die passende Atmosphäre nicht fehlen. Mach es dir gemütlich zum Beispiel mit Anhängern aus getrockneten Birnen.