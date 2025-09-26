Geschmorte Hähnchenkeulen mit Apfel: macht Appetit auf den Herbst

Äpfel sind in der Küche wahre Alleskönner. Die Früchte schmecken sowohl in Kuchen als auch in süßen Desserts. Als Smoothies oder in Cocktails machen sie ebenfalls eine gute Figur. Und wie sieht es mit herzhaften Gerichten aus? Da verleihen Äpfel natürlich auch eine besondere Geschmackskomponente. Möchtest du dich überzeugen, empfehlen wir dir unsere geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel.
Geschmorte Hähnchenkeulen mit Apfel: süß trifft herzhaft
Hast du mal wieder Appetit auf etwas Herzhaftes, dann musst du unsere geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel unbedingt einmal probieren. Zubereitet werden sie in einem Schmortopf oder Bräter, was das Fleisch wunderbar zart macht. Aber von vorn.
Für das Gericht brauchst du vier Hähnchenkeulen, säuerliche Äpfel,
Crème fraîche, Cidre, Gewürze, Hühnerbrühe, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl und etwas Honig. Brate zuerst die Keulen an. Wasche sie und würze sie dann mit Salz und Pfeffer. Erhitze Olivenöl in dem Schmortopf und brate das Fleisch kräftig von allen Seiten goldbraun an. Magst du den Geschmack von Olivenöl nicht, kannst du alternativ auch Butterschmalz verwenden. Damit erhält das Gericht eine feine Butternote.
Sind die Keulen gebraten, nimmst du sie wieder heraus. Nun schwitzt du in dem Fett in Streifen geschnittene Zwiebel und gehackten Knoblauch an. Gib danach Apfel und Honig hinzu und lass sie kurz im Topf mitbraten, bis die Äpfel leicht karamellisieren. Lösche alles mit dem Saft einer Zitrone und Cidre ab. Fülle den Topf mit der Hühnerbrühe auf und füge Thymian, ein Lorbeerblatt, Rosmarin und die Hähnchenkeulen hinzu. Nun lässt du alles abgedeckt auf mittlerer Stufe 30 bis 40 Minuten köcheln. Die Garzeit des Fleisches hängt von der Größe ab. Steche deshalb ab und an mal in die Keulen und überprüfe, ob sie schon zart sind.
Bevor du servierst, rührst du etwas Crème fraîche in die Soße und schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. Dazu passen unter anderem Kartoffeln oder Reis.
Wir hoffen, unsere geschmorten Hähnchenkeulen mit Apfel haben dir genauso gut geschmeckt wie uns. Möchtest du mehr ausprobieren, ist unser Philadelphia-Hähnchen genau richtig für dich. Auch unser Rezept für Huhn mit Pflaumen aus dem Ofen ist eine klare Empfehlung, ebenso wie unser Rosamarin-Hähnchen aus dem Ofen.
Der Herbst ist da. Perfekt, um sich wieder mit deftigen Gerichten zu verwöhnen. Aber das Auge isst ja mit und so darf auch die passende Atmosphäre nicht fehlen. Mach es dir gemütlich zum Beispiel mit Anhängern aus getrockneten Birnen.
Geschmorte Hähnchenkeulen mit Apfel
Zutaten
- 4 Hähnchenkeulen
- Salz und Pfeffer
- 3 EL Olivenöl
- 2 Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 2 säuerliche Äpfel
- 1 EL Honig
- 1 Zitrone
- 100 ml Cidre
- 250 ml Hühnerbrühe
- 1 TL getrockneter Thymian
- 1 Lorbeerblatt
- 2 Stiele Rosmarin
- 5 EL Crème fraîche
Zubereitung
- Wasche die Hähnchenkeulen und tupfe sie trocken. Würze sie mit Salz und Pfeffer.
- Erhitze Olivenöl in einem Schmortopf und brate die Keulen darin rundherum goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.
- Schäle die Zwiebel und schneide sie in Streifen. Hacke den Knoblauch fein. Gib beides in den Topf und brate es im Bratfett der Hähnchenbeine an, bis die Zwiebeln glasig sind.
- Wasche die Äpfel, entkerne sie und schneide sie dann in Scheiben. Füge die Apfelscheiben mit dem Honig in den Topf und brate sie kurz an, bis sie leicht karamellisieren.
- Presse den Saft der Zitrone aus und lösche mit dem Zitronensaft und dem Cidre ab. Füge die Gemüsebrühe sowie Thymian, Lorbeerblatt, Rosmarin und die Keulen hinzu. Lass alles zugedeckt 30 bis 40 Minuten schmoren, bis die Keulen gar sind. Steche zwischendurch mit einer Messerspitze in die Hähnchenkeulen, um zu testen, ob sie gar sind. Wenn sie noch Zeit brauchen, einfach bei reduzierter Hitze weiter schmoren lassen.
- Rühre danach die Crème fraîche in die Soße, schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Hähnchenkeulen mit der Soße und den Apfelscheiben.