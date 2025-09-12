So lecker hast du Spitzkohl noch nie gegessen

Hoch lebe der Kohl! Ganz besonders der Spitzkohl, denn sein süßer und milder Geschmack überzeugt immer wieder. Ich esse ihn momentan ganz besonders gerne als geschmorten Spitzkohl aus der Pfanne. Wie er hierbei besonders zart und lecker wird, verrate ich dir nur zu gern!

Geschmorter Spitzkohl mit Gewürzbutter

Geht es um leckeres Herbst- und Wintergemüse, werden Kohlsorten gern übersehen. Sie haben über die Jahre den Ruf eines Arme-Leute-Essens verpasst bekommen, gelten als altbacken und langweilig. Aber davon ist nichts wahr! Na gut, außer vielleicht die Tatsache, dass Kohlgemüse relativ günstig ist, weil es in Deutschland regional angebaut wird. Leider hat Kohl oft den Ruf, schwer verdaulich zu sein, und wurde daher über viele Jahre mit Kümmel zu Tode gekocht. Als passionierte Kümmel-Verweigerin kann ich sagen: Daraus kann gar nichts Gutes werden.

Dabei kann man Kohl so vielseitig zubereiten. Ganz besonders gern mag ich persönlich Spitzkohl, denn dieser hat nicht nur einen milden, leicht süßlichen Geschmack, sondern wirkt gleichzeitig auch weniger blähend als andere Kohlsorten. Er enthält zudem große Anteile von Ascorbigen, einer Vorstufe von Vitamin C, sowie Senföle, die entzündungshemmend wirken. Alles in allem lässt sich also sagen: Spitzkohl ist ein unterschätztes Allround-Talent. Zeit, ihn zu etwas Leckerem zu verarbeiten, zum Beispiel zu geschmortem Spitzkohl mit Gewürzbutter.

Schmoren ist eine einfache und vielversprechende Garmethode: Das Gargut, in diesem Fall Spitzkohl, wird scharf angebraten, sodass sich leckere Röstaromen entwickeln. Dann löscht man es mit einer Flüssigkeit ab, in der es zu Ende gart.

Nach diesem Garvorgang schmeckt geschmorter Spitzkohl bereits seht gut. Noch besser wird er allerdings, wenn man ihn mit einer gewürzten Butter glasiert. Diese schmeckt man mit Chiliflocken, Thymian und Zitronenschale ab. Probiere es direkt aus! Durch dieses Gericht wird sich deine Meinung zu Kohlgemüse grundliegend verändern.

Der beste Beweis dafür, dass Spitzkohl ein König unter den Kohlsorten ist, sind unsere Rezepte. Wir lieben Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch und Spitzkohlsalat mit Apfel. Doch auch andere Kohlsorten können sich gut in Schale werfen, wie die sieben Rezepte mit Kohl aus dem obigen Video beweisen.

Geschmorter Spitzkohl Nele 3.98 ( 245 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Köpfe Spitzkohl

Olivenöl

80 g Butter

1 TL Chiliflocken z.B. hier 🛒

1 Bio-Zitrone

einige Zweige frischer Thymian

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche den Kohl und schneide beide Köpfe in Viertel. Lass den Strunk dabei im Kohl, denn er hält die Blätter zusammen.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate den Kohl von den Schnittseiten an, bis er Farbe bekommt. Gieße etwa 150 ml Wasser an und decke die Pfanne ab. Schmore den Kohl anschließend für ca. 20 Minuten, bis er gar ist.

Vermische derweil in einer Schale die Butter mit Chiliflocken, der Schale der Bio-Zitrone und einigen Thymianblättern. Würze mit Salz und schwarzem Pfeffer.

Sobald der Kohl weich ist, entferne den Deckel. Lass nun die Butter in der Pfanne schmelzen und wende die Kohlviertel vorsichtig darin.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

