Geschmorter Weißkohl ist ein Klassiker im Herbst und Winter

Es gibt Klassiker, die nichts von ihrer Beliebtheit verloren haben und immer noch gern gekocht und gegessen werden. Geschmorter Weißkohl gehört für uns ohne Frage dazu. Das Gericht macht wenig Aufwand und versorgt uns in der kalten Jahreszeit mit Genuss und einem Gefühl von wohliger Gemütlichkeit.

Geschmorter Weißkohl für kalte Tage

Wir lieben Kohl! Das Gemüse versorgt uns jetzt im Herbst und Winter mit zahlreichen Vitaminen und steckt voller Möglichkeiten, es zuzubereiten. Wir haben uns heute für geschmorten Weißkohl entschieden. Warum? Weil wir bei der Zubereitung wenig Arbeit haben und dadurch mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben bleibt. Wie wäre es mit, sich mal wieder einem Buch zu widmen und es sich damit auf dem Sofa bequem zu machen, während der Kohl auf dem Herd gart?

Gut zu wissen: Weißkohl ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine gesunde Zutat. Er versorgt den Körper in der Erkältungszeit mit Vitamin C, besonders, wenn er roh verzehrt wird. Außerdem liefert er Magnesium, Kalium und Selen und enthält Inhaltsstoffe, die unsere Zellen schützen. Sein Gehalt an Ballaststoffen ist ebenfalls nicht zu verachten: Er hält nicht nur lange satt, sondern regt auch die Verdauung an.

Möchtest du den geschmorten Weißkohl nachkochen, musst du diesen zunächst klein schneiden. Am besten entfernst du dafür vorher den Strunk, viertelst den Kohlkopf und schneidest ihn anschließend in dünne Streifen. Schäle danach eine Zwiebel und hacke sie. Wir verwenden außerdem eine Tomate, die gewaschen und klein geschnitten wird. Sie verleiht der Schmorsoße eine feine Fruchtnote und mehr Geschmack.

Schwitze zunächst die Zwiebelstücke mit etwas braunem Zucker in einem großen Topf oder Bräter an. Dann kommen Kohl und Tomate dazu und werden kurz mitgebraten. Gieße nun so viel Brühe dazu, dass der Kohl etwas, aber nicht ganz bedeckt ist. Würze mit Salz, Pfeffer und gemahlenem Kümmel und lass das Ganze etwa eine Dreiviertelstunde schmoren. Der Kohl sollte weich sein. Abschließend kannst du das Gericht noch einmal abschmecken, nach Belieben die Soße andicken und den geschmorten Weißkohl genießen.

