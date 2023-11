Wir kennen es alle: So sehr uns Kochen Spaß macht, manchmal kann man sich einfach nicht motivieren, lange in der Küche zu stehen. Ganz egal, ob es der Alltagsstress ist oder man einfach nicht die zündende Idee hat, was es überhaupt geben soll. Dann sind schnelle, einfache Rezepte wie getoastete Wraps mit Avocado und Tomaten echte Retter in der Not. Die Wraps schmecken zu jeder Tageszeit, forder weder viel Können noch Zeit und bringen Abwechslung auf den Tisch.

Getoastete Wraps mit Avocado und Tomaten sind schnell gemacht

Das Besondere: Wir füllen die Wraps nicht einfach und rollen oder falten sie zusammen. Nein, sie kommen anschließend in den Toaster – oder auf den Paninigrill. In Windeseile zauberst du dir auf diese Art eine warme Mahlzeit, die trotzdem richtig gut schmeckt.

Unsere getoasteten Wraps mit Avocado und Tomaten sind eine tolle Sache für alle, die es morgens gern herzhaft mögen. Wer im Homeoffice arbeitet, wird sich über die fixe Mittagsmahlzeit freuen. Und wenn man nach einem anstrengenden Tag dennoch etwas Gutes essen möchte, sind sie ebenfalls eine gute Idee.

Damit die getoasteten Wraps mit Avocado und Tomaten beim Rösten nicht auseinanderfallen und der Inhalt im Toaster landet, wendest du eine besondere Falttechnik an. Wie genau du vorgehen musst, erfährst du in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Die Wraps kannst du natürlich ganz nach Belieben füllen und beispielsweise auch mit Birne, Feta und gehackten Walnüssen genießen. Guck einfach mal in den Kühlschrank, was da noch so auf dich wartet. Falls du lieber von uns ein bisschen mehr Inspiration möchtest, können wir dir weitere Kreationen wie unsere leichten Tomaten-Mozzarella-Wraps mit mediterranem Flair, mit Käseschnitzel gefüllte Wraps aus der Muffinform oder Frühstückswraps mit Ei und Speck empfehlen.

Getoastete Wraps mit Avocado und Tomaten keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Personen Zutaten 1x 2x 3x 2 Handvoll Feldsalat

1 Avocado

1 Tomate

1 Frühlingszwiebel

100 g (veganer) Streukäse

2 Wraps Anleitungen Wasche den Salat und lasse ihn abtropfen. Löse das Fruchtfleisch der Avocado aus der Schale und schneide es in Scheiben. Wasche die Tomaten und schneide sie in kleine Würfel, die Kerne solltest du entfernen. Wasche nun doch die Frühlingszwiebel und hacke sie klein.

Lege die Wraps zunächst mittig mit dem Feldsalat aus, dann ordne die Avocadoscheiben und Tomatenwürfel darauf an. Streue anschließend die Zwiebel und den Käse darüber.

Klappe nun zuerst zwei gegenüberliegende Seiten der Wraps in der Mitte übereinander und falte dann die beiden anderen Seiten zusammen, um eine Art Tasche zu formen – oben offen und unten geschlossen. Stecke die Wrap-Taschen mit der geschlossenen Seite nach unten in den Toaster und röste sie. Alternativ kannst du sie im Paninigrill rösten. Danach klappe sie einmal auf, schneide sie in der Mitte durch, und das war’s! Notizen Tipp: Benutze pflanzlichen Streukäse oder auch Feta, um das Rezept vegan nachzumachen.

