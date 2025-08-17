Den solltest du unbedingt probieren: Gewürzgurken-Dip

In der Küche lohnt es sich immer, Neues auszuprobieren. Und vielleicht auch einmal Zutaten zu kombinieren, die man im ersten Augenblick nicht unbedingt miteinander in Verbindung bringen würde. Wie Gewürzgurken und karamellisierte Zwiebeln. Klein geschnitten und mit Crème fraîche vermengt entsteht die leckerste Dip-Kombination, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst.

Überraschend lecker: Gewürzgurken-Dip

Neulich war ich nach Feierabend auf der Suche nach einem leckeren Dip zu einem meiner liebsten Essen, das es häufig gibt, wenn es einfach und schnell gehen soll: Kartoffeln mit Quark und Salat. Auf Kräuterquark hatte ich an diesem Abend aber keine Lust und schaute daher kurzerhand in meine Vorräte und den Kühlschrank. Dabei lachte mich noch ein Becher Crème fraîche, ein halbvolles Glas mit Gewürzgurken und einige rote Zwiebeln an.

Ich liebe Gewürzgurken und karamellisierte Zwiebeln, daher dachte ich, warum nicht beides kombinieren? Und was soll ich sagen? Der Dip ist so lecker geworden. Eine überraschend gute Kombination, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Die karamellisierten roten Zwiebeln sorgen für eine herrliche Süße im Dip, die süß-sauren Gewürzgurken für einen leckeren Kontrast und die Crème fraîche für die cremige Basis.

Verfeinert habe ich den Dip dann mit Dill aus dem Tiefkühlfach sowie Salz und Pfeffer. Rosa Pfeffer kann ich mir mit seiner angenehmen, dezenten Schärfe auch gut dazu vorstellen, den hatte ich allerdings nicht im Haus.

Meine Kartoffeln mit Salat haben durch den Gewürzgurken-Dip auf jeden Fall ein Update bekommen. Und ich hatte noch den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht ob des unerwartet leckeren Geschmackserlebnisses. Sehr gut kann ich mir die Creme auch als Beilage zum Grillen vorstellen, auf einem frischen Zwiebel-Baguette oder zu einem Snackteller.

Dip-Rezepte kann man meiner Meinung nach nie genug haben. Daher teile ich gerne weitere Lieblinge mit dir. Möchtest du die karamellisierten Zwiebeln lieber ohne Gewürzgurke genießen? Dann empfehle ich dir unseren Dip mit karamellisierter Zwiebel. Oder du bringst zum nächsten Grillfest einen Tomaten-Feta-Dip mit. Bei der schwarzen Knoblauchbutter werden alle Augen machen. Jetzt schneiden wir aber erst einmal Gewürzgurken!

Gewürzgurken-Dip Vanessa 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g rote Zwiebeln

1 EL Öl

1 TL Zucker

100 g Gewürzgurken online, z.B. hier 🛒

250 g Crème fraîche

1 EL Gurkenflüssigkeit aus dem Glas

1 TL Dill frisch oder TK

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in kleine Würfel. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und dünste die Zwiebeln darin glasig. Gib dann einen Löffel Zucker dazu, damit die Zwiebeln schön karamellisieren. Sobald sie goldbraun sind, nimm die Zwiebeln aus der Pfanne und lass sie abkühlen.

Schneide in der Zwischenzeit die Gewürzgurken in kleine Würfel. Verrühre Crème fraîche mit einem Schuss Flüssigkeit aus dem Gurkenglas. Hebe die Gewürzgurken und die abgekühlten Zwiebeln unter die Creme. Schmecke den Dip zum Schluss mit Dill, Salz und Pfeffer ab.

