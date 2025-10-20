Mit diesem fruchtig-herben Aufstrich gibt’s Happy Hour fürs Frühstücksbrot

Heute wird es fruchtig-herb und etwas beschwipst auf deinem Frühstücks-Brötchen! Passend zum Welttag des Gin Tonics stellen wir nämlich ein Glas Gin-Tonic-Marmelade mit auf den sonntäglichen Frühstückstisch. Wie du diesen köstlichen Fruchtaufstrich ganz einfach selber machen kannst, verraten wir dir gerne. Schließ den Barschrank auf, schnapp dir eine Limette, wir kochen Gin-Tonic-Marmelade!

Gin-Tonic-Marmelade: nicht nur für „GiTo“-Fans

Kurioserweise gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei Feiertage, die den Gin Tonic feiern. So ist am 9. April der amerikanische National Gin and Tonic Day und am 19. Oktober eben der International Gin & Tonic Day. Wir bei Leckerschmecker finden, es braucht keinen speziellen Tag, um den Longdrink mit Kultstatus zu genießen, nehmen die Daten aber gerne zum Anlass, um eine köstliche Gin-Tonic-Marmelade zu zaubern.

Angeblich gehen die Ursprünge des Gin Tonics auf die britische Kolonialzeit in Indien zurück, als das chininhaltige Indian Tonic Water als fiebersenkendes Getränk zum Schutz vor Malaria sehr verbreitet war. Da dieses oft sehr herb war, wurde es zum Ausgleich mit Gin gemischt und der Gin Tonic war geboren. Heutzutage gehört der Highball zu den beliebtesten alkoholischen Mischgetränken der Welt.

Seinen charakteristischen Geschmack erhält Gin durch Gewürze wie Wacholderbeeren und Koriander. Insgesamt können bei der Gin-Herstellung bis zu 120 verschiedene Zutaten als Aromen und Wirkstoffe zum Einsatz kommen.

Die aromatischen Gewürznoten kommen auch in unserer Gin-Tonic-Marmelade wunderbar zur Geltung. In Kombination mit Tonic Water sowie Abrieb und Saft einer Bio-Limette entsteht ein köstlicher süßer Aufstrich, der dein Frühstück besonders macht. Limettenabrieb und -saft solltest du allerdings erst nach und nach vorsichtig dosieren. Je nachdem, wie limettig-sauer deine Marmelade werden soll.

Und keine Angst, der Alkohol sollte durch das starke Erhitzen der Marmelade fast vollständig verflogen sein. Aber das müssen die lieben Kleinen ja nicht unbedingt wissen, die „GiTo“-Marmelade kann ja auch einfach den großen Schleckermäulern vorbehalten bleiben.

Bist du kein Fan von Stückchen in deinem Aufstrich, kannst du die Gin-Tonic-Marmelade vor dem Abfüllen in die Gläser auch noch durch ein feines Passiersieb 🛒 streichen, um die Zesten aufzufangen. Für mich machen diese die Konfitüre allerdings erst so richtig gut.

Gin Tonic Marmelade Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 ml Gin online z.B. hier 🛒

400 ml Tonic Water

1 Bio-Limette Saft und Abrieb

400 g Gelierzucker 1:1 online z.B. hier 🛒 Zubehör (z.B. dieses hier 🛒 im praktischen 24er-Set) 4 Marmeladengläser Zubereitung Gib Gin, Tonic Water, Limettenschalenabrieb, Limettensaft und Gelierzucker in einen Topf und bring alles unter Rühren zum Kochen. Lass die Mischung bei starker Hitze 4 Minuten sprudelnd kochen und rühre dabei ständig um. Spüle die Gläser heiß aus. Füll die fertig gekochte Marmelade in die Gläser, verschließe sie fest und lass sie auskühlen. Notizen Aus den übrigen Marmeladengläsern kannst du super Halloween-Windlichter für eine stimmungsvolle Beleuchtung basteln. Wie das geht? Das erfährst du bei Geniale Tricks.

