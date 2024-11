Glögg: wärmendes Wintergetränk in der Weihnachtszeit

Wenn es draußen kalt, grau und ungemütlich ist, zeigt sich der Spätherbst von seiner unangenehmen Seite. Da sehnt man sich ganz automatisch nach etwas, das einen gut durchwärmt und in eine gemütliche Stimmung versetzt. Ein guter Zeitpunkt, endlich die Glühweinsaison zu eröffnen. Wir gönnen uns heute das erste Glas des winterlichen Getränks. Aber nicht einfach irgendeinen Glühwein, sondern die skandinavische Variante Glögg.

Glögg: Glühwein auf skandinavisch

Das, was für uns der Glühwein ist, ist in den Ländern Skandinaviens der Glögg. Aber im Gegensatz zu unserem beliebten Weihnachtsmarkt-Klassiker, der lediglich aus Wein und ein paar weihnachtlichen Gewürzen bestehen darf, wird Glögg noch mit Wodka, Mandeln und Rosinen zubereitet. So entsteht ein süßes und heißes Getränk, bei dem die ungemütlichen Temperaturen schnell in den Hintergrund rücken.

Möchtest du einen Glögg probieren, musst du dafür nicht extra nach Schweden oder Norwegen fahren. Das beliebte Weihnachtsgetränk kannst du nämlich ganz einfach selbst zubereiten. Und dafür brauchst du nicht einmal viele Zutaten. Neben Wein und dem erwähnten Wodka kommen noch Zucker, Orangenschale, Kardamom, Nelken, Zimt sowie Mandeln und Rosinen mit hinein.

Für einen original skandinavischen Glögg erhitzt du den Rotwein zusammen mit zerkleinerten Kardamomkapseln, Zimt, Nelken, Zucker und der Schale einer Bio-Orange in einem Topf. Achte darauf, dass der Wein höchstens simmern und nicht aufkochen darf. Gib danach den Wodka hinzu und lass alles noch ein paar Minuten bei niedriger Temperatur ziehen. Danach schaltest du den Herd aus. Der Glögg braucht nun mindestens 20 Minuten, um gut durchzuziehen. Danach erwärmst du ihn noch einmal und servierst ihn zusammen mit den Mandeln und Rosinen in einer Tasse oder einem Glas.

Möchtest du noch andere weihnachtliche Getränke ausprobieren, dann lass dir den selbst gemachten Quittenpunsch nicht entgehen. Aperol schmeckt nicht nur im Sommer, sondern in den kalten Monaten auch als Hot Aperol. Richtig schön wärmend ist außerdem ein Autumn Sweater Cocktail.