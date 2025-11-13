Heißgetränk für kalte Tage: So machst du Glüh-Gin wie vom Weihnachtsmarkt

Hast du schon einmal Glüh-Gin probiert? Klar, Glühwein kennen wir alle, aber seit einiger Zeit wird uns auf Weihnachtsmärkten auch immer häufiger Glüh-Gin angeboten. Aber wie das nun mal so ist mit Weihnachtsmärkten: Leider haben die kulinarischen Köstlichkeiten meistens stolze Preise, sodass man bei einem Besuch oft genug richtig viel Geld dalassen muss. Deshalb lautet unser Tipp: Hole dir das Weihnachtsmarkt-Flair einfach nach Hause, indem du dir Glüh-Gin und andere Köstlichkeiten selbst zubereitest.

Glüh-Gin selber machen: So geht’s

Der Vorteil: Durch deine vier Wände zieht nicht nur ein verführerischer Duft, du sparst auch noch Bares – perfekt, wenn du noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen musst. Außerdem kannst du deine liebsten Weihnachtsmarkt-Snacks selbst abschmecken und ganz nach deinen Vorlieben verfeinern. So auch diesen Glüh-Gin: Unser Rezept dient lediglich als Inspiration. Du kannst gern ein wenig herumprobieren und für Gewürze und Co. die für dich beste Menge herausfinden.

Um die Weihnachtsstimmung zu Hause perfekt zu machen, solltest du zum Glüh-Gin unbedingt selbst gemachte kandierte Äpfel naschen. Ein typisches Weihnachtsmarkt-Essen sind auch ungarische Langos mit Knoblauchcreme und Käse, die wir die ebenfalls sehr ans Herz legen. Und was wäre ein Besuch auf dem Adventsmarkt ohne Baumstriezel, Poffertjes und Co.? Diese und weitere Weihnachtsmarkt-Rezepte findest du ebenfalls bei uns. Lass dich verzaubern und vor allem: Lass es dir schmecken!

Nicht nur in der Weihnachtsküche geht’s so langsam rund, sondern auch in der Deko- und Bastelecke. Verleihe deiner festlichen Tafel mit weihnachtlich gefalteten Servietten das gewisse Etwas und überrasche deine Gäste mit Leckereien und einem hübschen Tisch.

Du möchtest lieber noch ein paar weitere Heißgetränke entdecken? Klar, das können wir verstehen, es ist ja mittlerweile auch wirklich kalt geworden! Für fruchtigen Genuss lieben wir Apfelpunsch, bei dem auch die ganz Kleinen mittrinken dürfen – wenn man einfach den Amaretto weglässt. Bestimmt begeistert dich auch heiße Schokolade in 3 Geschmacksrichtungen mit Schokokugeln. Die wärmt Bäuchlein und Seele, versprochen!