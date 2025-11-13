Glühwein-Cheesecake: Weihnachtsmarkt -Gefühle gerantiert

Was ist dir in der Vorweihnachtszeit am liebsten? Die Lichter, die freudige Erwartung auf den großen Tag, Weihnachtsmärkte? Die kommen immer gut an. Wo sonst kann man schließlich so hervorragend schlemmen? Gebrannte Mandeln, Schmalzkuchen und natürlich Glühwein dürfen gerade nicht fehlen. Apropos Glühwein: Wäre es nicht toll, wenn du den auch anders genießen könntest als nur getrunken? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Glühwein-Cheesecake? Da leuchten die Augen auf!

Glühwein-Cheesecake: hübscher Kuchen zur Vorweihnachtszeit

Unser Glühwein-Cheesecake ist wirklich etwas für den hohlen Zahn! Er sieht schon auf der Kuchentafel einfach wunderbar aus mit seinen zwei Schichten, die eine cremig weiß, die andere durchscheinend rot. Da kommt Weihnachtsstimmung auf!

Die Zubereitung ist einfach, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde. Das Beste: Für diesen Kuchen bleibt der Ofen kalt und du musst dich nicht mit Vorheizen herumschlagen. Zunächst brauchst du eine Grundlage. Wir verwenden hierfür am liebsten Butterkekse, die wir mit etwas geschmolzener Butter und einer Prise Zimt zu einer formbaren Masse zerbröseln und in eine Springform🛒 drücken. Darauf kommt nun die Füllung des Glühwein-Cheesecakes, eine klassische Mischung aus Frischkäse, Sahne und etwas Gelatine für die Form.

Doch ein Glühwein-Cheesecake wäre nicht komplett, gäbe es nicht die köstlich-fruchtige Glühweinschicht obendrauf. Diese bereiten wir aus Glühwein zu – diesen kannst du fertig kaufen oder selbst machen – und sorgen mit Gelatine dafür, dass sie die Form hält. Während der Kuchen dann im Kühlschrank fest wird, kannst du dir in Vorfreude bereits die Hände reiben. Schließlich weißt du bereits, was dich Leckeres erwarten wird. Deine Gäste aber nicht. Die kannst du mit der hübschen Optik des Kuchens und seinem winterlich-fruchtigen Geschmack überraschen. Mmh, so lecker!

Noch mehr Lust auf leckere Cheesecake-Variationen? Wir hätten da was für dich. Zum Beispiel diesen Lotus-Cheesecake, einen echten Trend aus nur sechs Zutaten. Lecker ist auch der Apfel-Cheesecake, der mit seinen drei Schichten nicht nur optisch überzeugt. Und mit einem Karamell-Käsekuchen kannst du nie etwas falsch machen!

Glühwein-Cheesecake Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Boden: 200 g Butterkekse

100 g Butter geschmolzen

1 Prise Zimt Für die Füllung: 4 Blätter Gelatine

200 ml Milch

600 g Frischkäse Doppelrahmstufe

200 g Schmand

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Bio-Zitrone Für das Topping: 400 ml Glühwein

4 Blätter Gelatine

Preiselbeeren aus dem Glas optional Zubehör 1 Springform 26 cm Durchmesser Zubereitung Zerbrösele die Butterkekse fein, mische sie mit der geschmolzenen Butter und einer Prise Zimt. Drücke die Masse gleichmäßig in eine Springform und stelle sie in den Kühlschrank. Weiche die Gelatine für die Füllung in kaltem Wasser ein. Erwärme die Milch leicht, drücke die Gelatine aus und löse sie in der warmen Milch auf. Rühre Frischkäse, Schmand, Zucker, Vanillezucker und die Prise Salz glatt. Reibe die Schale der Zitrone fein ab und presse den Saft aus. Gib beides zur Frischkäsemasse. Rühre die Milch-Gelatine-Mischung langsam unter. Verteile die Füllung auf dem Keksboden und streiche sie glatt. Stelle die Form für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank, bis die Masse fest ist. Nun kannst du das Topping vorbereiten. Weiche die Gelatine in etwas kaltem Wasser ein. Erwärme den Glühwein leicht, drücke die Gelatine aus und löse sie im Glühwein auf. Lass den Glühwein etwas abkühlen, aber nicht gelieren. Gieße das Glühwein-Topping vorsichtig über die feste Frischkäsefüllung. Verteile optional einige Preiselbeeren darauf. Stelle den Kuchen für weitere zwei Stunden in den Kühlschrank, bis auch das Topping fest ist.

