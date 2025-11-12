Saftiger Glühwein-Gugelhupf: So schmeckt Weihnachten noch besser

Es gibt wohl kaum ein Heißgetränk, das jetzt so oft und gern getrunken wird wie Glühwein. Der weihnachtliche Klassiker geht auf den Adventsmärkten des Landes Becherweise über die Budentheken, man gibt gut und gern fünf und mehr Euro für eine Tasse aus. Deutlich günstiger – aber nicht weniger köstlich – ist unser Glühwein-Gugelhupf. Den kannst du zu Hause in der warmen Stube naschen, musst dich nicht zwischen Menschenmassen drängeln und bekommst trotzdem eine ordentliche Portion Weihnachtsstimmung dazu.

So backst du einen Glühwein-Gugelhupf

Hier dürfen ausnahmsweise mal nur die Erwachsenen genießen, denn im Glühwein-Gugelhupf steckt, wie der Name schon verrät, Glühwein. Möchtest du doch, dass auch Kids vom Glühwein-Gugelhupf probieren können, verwende einfach Kinderpunsch oder alkoholfreien Glühwein.

Du kannst dir aussuchen, ob du den heißen Wein selbst aufsetzt oder die abgefüllte Variante aus dem Supermarkt verwendest. Ist dies der Fall, bedenke, dass dein Kuchen vermutlich etwas süßer wird, denn bei gekauftem Glühwein wird nicht gerade am Zucker gespart.

Verziert wird der Glühwein-Gugelhupf mit einer feinen Schokoladenglasur, für die wir Sahne und geschmolzene Schoki verrühren und ebenfalls mit einem Schuss Glühwein verfeinern. Dieser weihnachtliche Kuchen ist das perfekte Dessert für dein festliches Dinner, darf aber auch gern schon am Nachmittag bei Kaffee und Tee auf dem Tisch Platz nehmen. Wir lieben ihn zu jeder Gelegenheit!

Wenn die Kaffeetafel hübsch dekoriert ist, schmeckt das Gebäck gleich doppelt so gut! Wir zeigen dir, wie du mit weihnachtlich gefalteten Servietten für Hingucker sorgst.

Suchst du weitere weihnachtliche Rezept-Ideen, findest du hier bei Leckerschmecker natürlich jede Menge mehr Inspiration. Lass dir unsere gebrannte Vanillemandeln wie vom Weihnachtsmark schmecken oder genieße Marzipankartoffeln wie von Oma. Auch getränketechnisch versorgen wir dich mit leckeren Rezepten wie unserem Glüh-Gin, fruchtigem Apfelpunsch oder einer heißen Schokolade mit Earl Grey. Frohe Festtage!