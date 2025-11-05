Überrasche deine Liebsten mit selbst gemachter Glühweinmarmelade

Glühwein zum Frühstück? Nun, wenn es sich um diese fruchtige Glühweinmarmelade handelt, sagen wir nicht nein. Du kannst dir mit dem fruchtigen Aufstrich die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen und vielleicht sogar ein paar der Gläser als leckere DIY-Präsente verschenken. Wir zeigen dir, wie du die Marmelade ganz leicht nachkochen kannst.

Rezept für Glühweinmarmelade: süßes Adventsfrühstück

Unsere Glühweinmarmelade ist die ideale Begleitung fürs Adventsfrühstück. Sie verwandelt den beliebten Weihnachtsdrink in einen fruchtigen Brotaufstrich, der Croissant und Co. verfeinert. Außerdem ist sie eine schöne und vor allem leckere Geschenkidee. Unser Rezept reicht für ungefähr sechs Gläser, die 250 Milliliter fassen. Eins davon kannst du behalten, mit den anderen kannst du deinen Kollegen, der Familie oder anderen lieben Menschen eine Freude machen.

Wenn du die Glühweinmarmelade gekocht hast, solltest du sie in saubere Gläser🛒 füllen. Nur so kannst du sicher gehen, dass sie sich darin lange hält. Es ist daher wichtig, die Gefäße gut zu reinigen, etwa durch Auskochen in heißem Wasser. In unserer Leckerwissen informieren wir dich über weitere praktische Methoden, um Gläser zu sterilisieren.

Um die Glühweinmarmelade zuzubereiten, benötigst du nur eine Handvoll Zutaten: Neben Rotwein gehören dazu Kirschen aus dem Glas, etwas Glühweingewürz, eine Zimtstange und natürlich Gelierzucker. Beginne damit, die Kirschen abtropfen zu lassen und danach mit dem Wein und den Gewürzen aufzukochen. Nach etwa zehn Minuten sanftem Köcheln kannst du den Geierzucker einrühren, die Hitze erhöhen und die noch fünf Minuten Zutaten sprudelnd kochen lassen. Danach füllst du die Glühweinmarmelade in saubere Gläser, verschraubst diese gut und stellst sie zum Abkühlen auf den Kopf.

Tipp: Du kannst die Marmelade auch mit fertigem Glühwein kochen. Lass dann das Glühweingewürz weg. Auch möglich: Ersetze den Wein mit Traubensaft, um eine alkoholfreie Variante herzustellen.

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur zum Kochen und backen, sondern auch zum Basteln da. Wie wäre es mit selbst gemachter Deko wie diesen Schneekugeln in Marmeladengläsern? Schnell gemacht und echte Hingucker!

Hat dich die DIY-Lust gepackt, koche als Nächstes Mandarinenmarmelade oder Schwarzwälder Kirschmarmelade, für die du nur vier Zutaten brauchst. Auch lecker: unsere Orangenmarmelade nach englischem Originalrezept.

Glühweinmarmelade Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Gläser Kirschen 700 g

500 ml Rotwein

1 EL Glühweingewürz

1 Zimtstange

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Lass die Kirschen abtropfen und fange den Saft auf. Du kannst ihn anderweitig verwenden. Gib die Kirschen und den Wein in einen Topf. Fülle das Glühweingewürz und die Zimtstange in einen Teebeutel und gib ihn dazu. Lass den Topfinhalt etwa 10 Minuten sanft köcheln. Rühre den Gelierzucker ein und lass das Ganze anschließend weitere 5 Minuten sprudelnd köcheln. Fülle die Marmelade nach erfolgreicher Gelierprobe in sterile Gläser, verschraube diese gut und stelle sie zum Abkühlen auf den Kopf. Notizen Du kannst die Marmelade auch mit fertigem Glühwein kochen. Lass dann lediglich das Glühweingewürz weg.

