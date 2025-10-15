Warum kompliziert, wenn es einfach geht? Diese Gnocchi beweisen es

Wenn du Ajvar mal auf eine andere Art und Weise genießen möchtest, bist du hier genau richtig. Heute verwenden wir die pikante Paprikapaste als Basis für eine cremige Soße. Vor allem, wenn es schnell gehen muss und trotzdem lecker sein soll, sind diese Gnocchi in Ajvar-Frischkäse-Soße unschlagbar!

Rezept für Gnocchi in Ajvar-Frischkäse-Soße: cremig und würzig

Neulich besuchte ich mit meinem Partner und einer Freundin einen unserer Lieblingsfeinkostläden, in dem man nicht nur hausgemachte Spezialitäten einkaufen, sondern auch vor Ort schnabulieren konnte. Wir entschieden uns wie immer für eine Auswahl verschiedener Dips, gefüllte Weinblätter, Kichererbsensalat sowie eine Vielzahl an weiteren kleinen Schalen mit Köstlichkeiten. Eine, die dabei für meinen Partner nie fehlen darf: Ajvar. Ich persönlich kann der ursprünglich aus der Balkan-Küche stammenden Paprikapaste nicht ganz so viel abgewinnen. Aber warum? Eigentlich mag ich alle Zutaten, die darin vorkommen.

Hauptsächlich besteht sie nämlich aus roten Paprika, die häufig mit Auberginen kombiniert werden – beides Dinge, die ich liebe. Typischerweise wird das Gemüse geröstet, geschält und anschließend zu einer cremigen Masse verarbeitet. Dabei sorgt das Rösten für ein unvergleichliches Aroma, das Ajvar seinen charakteristischen rauchigen Geschmack verleiht. Je nach Rezept wird die Paste mit Öl, Knoblauch, Salz und manchmal einer kleinen Prise Chili verfeinert – wobei es Ajvar sowohl in einer milden als auch in einer scharfen Variante gibt.

Als sich so vor mich hin snackte, fing ich an, noch mehr über Ajvar zu sinnieren. Ich persönlich fühlte mich von der würzigen Paprikapaste herausgefordert. Es musste einen Weg geben, um Ajvar neu für mich zu entdecken und lieben zu lernen. Denn es ist so vielseitig, dass man es eigentlich immer und überall einsetzen kann. In seiner Heimat wird er gern als Beilage zu Fleischgerichten wie Cevapcici oder gegrilltem Hühnchen serviert. Auch als Dip, Brotaufstrich oder Topping für Bratkartoffeln oder Reisgerichte macht er eine tolle Figur.

Im nächsten Augenblick traf mich dann ein kleiner Geistesblitz, als ich ein Stück Fladenbrot mit Ajvar und Joghurt-Dip kostete. Vielleicht braucht es für mich eine sanfte cremige Komponente als Gegenspieler?

Noch am nächsten Abend wagte ich das Experiment in der Küche. Es sollte schnell gehen und trotzdem lecker schmecken. Also beschloss ich, Gnocchi zu machen. Und was könnte da besser dazu passen als eine cremig-würzige Soße. Gesagt, getan: Was dabei herausgekommen ist, sind diese Gnocchi in Ajvar-Frischkäse-Soße. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen!

Gnocchi in Ajvar-Frischkäse-Soße Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 EL gemischte Kerne z.B. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Pinienkerne

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

Olivenöl zum Braten

3 EL Ajvar online erhältlich, z.B. hier 🛒

200 g Frischkäse

50 ml Weißwein

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

400 g Gnocchi aus dem Kühlregal

2 Handvoll frischer Rucola

2 EL geriebener Parmesan Zubereitung Röste die gemischten Kerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun an. Stelle sie beiseite. Schäle die Schalotte und die Knoblauchzehe und hacke beides fein. Erhitze einen Schuss Olivenöl in einer großen Pfanne und dünste Schalotte und Knoblauch bei mittlerer Hitze glasig. Gib Ajvar, Frischkäse und den Weißwein in die Pfanne und rühre alles glatt. Würze mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Lass die Soße auf kleiner Flamme leicht köcheln. Brate die Gnocchi parallel in einer zweiten Pfanne in etwas Olivenöl goldbraun an. Gib die Gnocchi in die Soße und rühre sie gut unter. Richte die Gnocchi auf zwei Tellern an. Garniere alles mit Rucola, geriebenem Parmesan und den gerösteten Kernen. Notizen Das Essen ist fertig, muss nur noch der Tisch gedeckt werden. Für die passende Tisch-Deko schau am besten mal bei Geniale Tricks vorbei.

