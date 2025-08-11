Gnocchi-Traum: schnelles Rezept mit Zucchini und Basilikum

Wir kennen es doch alle: Der Magen grummelt, der Kopf ist leer und trotzdem stellt sich jeden Tag die gleiche Frage: „Was kann ich essen?“ Unsere Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße liefern dir, zumindest für heute, eine Antwort. Mit wenigen frischen Zutaten und viel Liebe zauberst du dir in 20 Minuten eine köstliche Mahlzeit, die nach viel Aufwand schmeckt, aber kaum welchen macht.

Schnelles Rezept für Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße

Diese Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße sind das ideale Gericht für Tage, an denen du keine Zeit oder Lust auf langes Kochen hast. Oder wenn du einfach mal wieder Appetit auf eine Portion Italien mit einer leckeren Soße hast. Die Basis bilden Gnocchi, die kleinen Kartoffelklößchen, die für ihre zarte, fluffige Textur bekannt sind. In unserem Rezept sind sie vorgegart, so können sie direkt in die Pfanne wandern und goldbraun angebraten werden. Das sorgt für eine herrlich knusprige Außenschicht, die unwiderstehlich schmeckt.

Dazu kommt eine cremige Soße, die aus Zucchini, frischem Basilikum, Knoblauch und etwas Milch besteht. Zucchini sind unglaublich vielseitig und nehmen den Geschmack der anderen Zutaten wunderbar auf. Zusammen mit Basilikum und einem Zitronensaft entsteht eine leichte, frische und aromatische Soße, die mit dem Pürierstab blitzschnell zubereitet ist. Knoblauch und Zwiebeln sorgen für die richtige Würze, während die Milch der Soße ihre cremige Konsistenz verleiht. Eine hübsche, appetitlich grüne Farbe erhält die Soße durch das Pürieren auch noch.

Abgerundet wird das Blitzgericht mit frisch geriebenem Parmesan, der eine würzige Note hinzufügt, und ein paar Basilikumblättern als Garnitur. Egal ob für die Familie, Gäste oder nur für dich selbst – diese Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße sind immer eine gute Idee und stehen in 20 Minuten auf dem Tisch.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gnocchi schmecken, ebenso wie Pasta, immer und zu jeder Mahlzeit. Wir bei Leckerschmecker halten eine große Auswahl an Rezepten mit den schmackhaften italienischen Leckerbissen für dich bereit. Möchtest du noch mehr Zucchini verarbeiten, dann empfehlen wir dir die Gnocchi-Zucchini-Pfanne. Hast du Lust auf Gnocchi mit Tomatensoße? Dann zauber dir Gnocchi in Tomaten-Kokossoße. Extra schnell geht es mit Gnocchi in Zitronen-Spinat-Soße.

Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Zucchini

3 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

40 g Basilikum

2 Zitronen

180 ml Milch

600 g Gnocchi vorgegart Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen und schneide sie klein. Wasche die Zucchini und schneide sie ebenfalls in kleine Stücke.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebeln und den Knoblauch bei mittlerer Hitze an, bis sie goldgelb sind. Gib dann die Zucchini dazu und brate sie für etwa 5-7 Minuten, bis sie weich ist.

Wasche das Basilikum, schüttle es trocken und schneide es klein. Presse die Zitronen aus.

Gib den Zucchini-Zwiebel-Mix mit dem Basilikum, dem Zitronensaft und der Milch in einen Mixer oder benutze einen Pürierstab, um alles zu einer cremigen Soße zu pürieren. Schmecke die Soße danach mit Salz und Pfeffer ab und stelle sie zur Seite.

Erhitze in der Pfanne, in der du vorher die Zucchini angebraten hast, einen weiteren EL Olivenöl und brate die Gnocchi bei mittlerer Hitze, bis sie goldbraun und schön knusprig werden.

Gib die pürierte Soße zu den goldbraunen Gnocchi in die Pfanne und rühre alles vorsichtig um, bis die Gnocchi gleichmäßig mit der Soße überzogen sind. Falls die Soße etwas zu dick ist, kannst du ein wenig Wasser oder Milch hinzufügen, um die Konsistenz anzupassen.

Serviere die Gnocchi mit Zucchini-Basilikum-Soße wenn du möchtest, mit frisch geriebenem Parmesan oder ein paar Basilikumblättern oben drauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.