Einfaches Pfannengericht mit Hackfleisch, Gnocchi und Schmand

Du verzweifelst auf der Suche nach einem schnellen Abendessen? Einem, das auch nach einem späten Feierabend nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und dennoch der ganzen Familie schmeckt? Verzweifle nicht, denn wir haben die Lösung für dich! Diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand dauert gerade mal 25 Minuten und ist noch dazu super günstig!

Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand

Unsere Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand ist eine Liebeserklärung, sowohl an die italienische Küche als auch an die deutsche. Gnocchi, ursprünglich aus Italien, sind kleine, weiche Kartoffelklößchen, die sich durch ihre zarte Konsistenz perfekt für Pfannengerichte eignen. In diesem Rezept vereinen wir sie mit einer cremig-herzhaften Soße aus Hackfleisch und Schmand. Beide dieser Faktoren sorgen schnell dafür, dass das blitzschnelle Pfannengericht ab sofort häufiger auf deinem Tisch stehen wird.

Die Zubereitung ist ebenfalls kein Hexenwerk, denn wir greifen auf fertige Gnocchi aus dem Kühlregal zurück. Natürlich steht es dir wie immer frei, sie selbst zu machen. Aber manchmal muss es einfach schnell gehen und daher ist es vollkommen akzeptabel, auch mal fertige Lebensmittel zu verwenden. Neben den Kartoffelnudeln brauchst du Hackfleisch. Wir verwenden am liebsten Rind, denn das ist weniger fettig und schmeckt würziger als Schweinefleisch. Magst du lieber halb und halb, ist dir das ebenso freigestellt.

Jetzt heißt es nur noch: Pfanne an und ran! Die Gnocchi müssen nicht einmal vorgekocht werden, sie garen in der Schmandsoße durch. Dadurch werden sie herrlich zart und nehmen ganz nebenbei auch noch einen angenehmen Geschmack auf. Und wie immer gilt bei uns: Passe es an deinen Geschmack an! Du hast Paprika im Kühlschrank, die wegmuss? Rein damit! Du ernährst dich vegetarisch? Dann verwende statt des Hackfleischs klein geschnittene Pilze. Schon steht deine Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand auf dem Tisch und duftet verführerisch. Zugreifen!

Knusprig schmecken sie ebenfalls: Gebratene Gnocchi mit Sauerkraut und Speck sind ebenso einfach wie dieses Rezept. Aber Gnocchi eignen sich nicht nur für die Pfanne, sondern auch für den Ofen, wie überbackene Gnocchi mit Tomatensoße und Mozzarella beweisen. Sogar kalt schmecken die kleinen Nocken, zum Beispiel als Gnocchi-Caprese-Salat.

Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Öl

400 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

1/2 TL gemahlene Paprika

500 g Gnocchi

250 g Schmand

100 ml Hühnerbrühe

Petersilie gehackt Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Tipp: Das geht besonders gut mit einem : Das geht besonders gut mit einem Multizerkleinerer 🛒 Erhitze eine Pfanne bei mittlerer Hitze und gib etwas Öl hinein. Brate das Hackfleisch darin krümelig. Füge Zwiebel und Knoblauch hinzu und brate sie für 2-3 Minuten mit. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und dem gemahlenen Paprika. Gib die Gnocchi hinzu. und brate sie leicht goldbraun. Gib den Schmand und die Gemüsebrühe hinzu und verrühre alles gut. Lass die Gnocchi-Pfanne abgedeckt für etwa 5 Minuten köcheln, bis die Gnocchi durch sind. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und bestreue die Pfanne mit gehackter Petersilie.

