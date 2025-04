Diese einfache Gnocchi-Pfanne gelingt dir garantiert

Der Magen knurrt, aber zum Kochen fehlt dir die Muße? Kein Problem mit dieser Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Gorgonzola! Die braucht nur eine Handvoll Zutaten und ist so schnell fertig, dass du nebenbei kaum den Tisch decken kannst. Egal, ob als Mittagessen im Homeoffice oder schnelles Abendessen für die ganze Familie – sie ist der Hit!

Gnocchi-Pfanne mit Gorgonzola: schnelles One-Pan-Gericht

Gnocchi sind die Rettung für alle Hungrigen, die Lust auf eine warme Mahlzeit, aber nicht auf das Kochen haben. Einfach eine Pfanne aufstellen, Gnocchi anbraten und schon können diese genossen werden, dank Fertigware aus dem Supermarkt. Die Kartoffelnudeln würden selbstgemacht auch einfach zu lange brauchen. Kartoffeln kochen, Teig mischen, formen, noch mal kochen … das ist als Freizeitaktivität ganz nett, aber nicht nach einem langen Tag oder als schnelle Idee fürs Mittagessen.

Deshalb verwendest du für die Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Gorgonzola einfach die abgepackte Version. Außerdem brauchst du Spinat und Gorgonzola – wenig überraschend – sowie Sahne, Olivenöl, Knoblauch und eine Zwiebel. Beginne damit, Zwiebel und Knoblauch kleinzuschneiden. Erhitze dann etwas Olivenöl und brate beides mit den Kartoffelnudeln an. Spinat, Sahne und Gorgonzola dazu und alles aufköcheln lassen, bis der Käse geschmolzen ist. Salz und Pfeffer drauf und zack, fertig ist dein Festmahl.

Schmeckt das nicht gut? Gorgonzola ist einfach immer eine gute Idee. Der italienische Blauschimmelkäse ist nicht umsonst ein Klassiker, der auf der ganzen Welt geschätzt wird. Kurzer Fun Fact zu Gorgonzola gefällig? Angeblich ist er aus Versehen entstanden, als ein junger Mann einen Topf voll Milch über Nacht in einer Höhle stehen ließ, um zu seinem Mädchen zu schleichen. Am nächsten Morgen kam er wieder und der Käse war verschimmelt. Aus welchen Gründen auch immer soll er ihn probiert haben – und merkte, dass er hervorragend schmeckte.

Legende hin oder her, lecker ist Gorgonzola auf jeden Fall. Nicht nur in dieser Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Gorgonzola, auch in anderen Gerichten. Probiere mal einen Gorgonzola-Walnuss-Dip oder mache Birnen-Carpaccio mit Gorgonzola. Super schmeckt auch dieser Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola.

Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Gorgonzola Nele 4.22 ( 14 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

400 g Gnocchi

200 g TK-Spinat aufgetaut und abgetropft

100 ml Sahne

150 g Gorgonzola

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch. Hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 🛒 und schwitze beides an. Gib die Gnocchi hinzu und brate sie kurz mit an.

Mische Spinat, Sahne und Gorgonzola unter. Koche alles auf, bis der Käse geschmolzen ist.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

