Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Käse: One-Pot-Gericht für den Feierabend

Und wieder kochen wir einen Pfannengericht, dieses Mal eine Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Käse. Warum? Weil wir diese Art der Zubereitung einfach lieben. Der Abwasch hält sich in Grenzen, denn wir benötigen nur ein scharfes Messer, ein Schneidebrett und eine Pfanne. In der werden alle Zutaten zubereitet. Kein zweiter Topf, keine Schüssel nötig. So unkompliziert geht Feierabendküche!

Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Käse: einfaches Gericht gelingt auch Kochanfängern

Für die Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Käse nutzen wir fertige Gnocchi aus dem Kühlregal. Dadurch dauert die Zubereitung maximal eine halbe Stunde. Somit ist dieses Gericht ideal für alle, die nach ihrem Feierabend gern etwas frisch Gekochtes essen möchten, aber dafür nicht ewig am Herd stehen möchten.

Möchtest du dich so richtig austoben und die Gnocchi doch selbst zaubern? Dann findest du bei uns passende Rezepte: Probiere es doch mal mit Rote-Bete-Gnocchi oder Kürbisgnocchi.

Wir bereiten unsere Gnocchi-Pfanne nur mit Spinat und Käse zu. Wer möchte, kann allerdings weitere Zutaten verwenden. Sie schmeckt beispielsweise auch toll, wenn man noch klein geschnittene Tomaten oder Paprikawürfel benutzt. Und welchen Käse verwenden wir? Wir haben uns für einen Camembert entschieden. Der schmeckt herrlich würzig und verfeinert die Soße dank seiner cremigen Konsistenz. Möchtest du die Gnocchi-Pfanne vegetarisch genießen, achte beim Kauf darauf, einen entsprechenden Camembert zu wählen.

Während wir die Gnocchi zunächst in etwas Öl anbraten, schälen und hacken wir nebenbei eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Die geben wir im Anschluss dazu und schwitzen sie an. Danach rühren wir Tomatenmark ein und gießen Brühe und Sahne dazu. Nachdem alles einmal gekocht hat, rühren wir den Käse in Stückchen ein, bis er geschmolzen ist. Dann heben wir den Spinat unter und schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Fertig!

