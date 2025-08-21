Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen: herzhaft, einfach, köstlich

Einfache Pfannengerichte haben ihren ganz speziellen Platz in unseren Herzen erobert. Warum, das lässt sich ganz schnell beantworten: Sie brauchen wenige Zutaten, gehen blitzschnell und stecken doch voller Geschmack. Heute gibt es eine Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen und cremiger Schmandsoße. Hunger bekommen? Dann nimm dir 20 Minuten Zeit und schon darf genossen werden!

Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen: So lecker schmeckt die schnelle Küche

Wer kennt es nicht? Manchmal ist zu den Mahlzeiten einfach keine Zeit oder Motivation da, um lange zu kochen. Viel lieber würden wir das schöne Wetter genießen, die neue Folge unserer Lieblingsserie schauen oder einfach die Füße hochlegen. In solchen Fällen muss ein schnelles Gericht her, eines, für das wir kaum Zutaten und noch weniger Equipment brauchen und nur maximal 20 Minuten in der Küche stehen. Gut, dass es Gerichte wie diese Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen gibt, denn diese erfüllt all diese Anforderungen.

Also lass uns nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern direkt zur Sache kommen. Für die Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen brauchst du ebendiese Zutaten, außerdem eine Zwiebel, etwas Schmand, Brühe und Petersilie. Beginne damit, die Zwiebel zu schälen und sie zu würfeln. Bürste die Pilze ab und schneide sie in mundgerechte Stücke, das Hähnchen auch.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate das Hähnchen rundum golden an. Nimm es aus der Pfanne und schwitze nun Pilze und Zwiebeln in etwas mehr Öl an. Wenn diese eine appetitliche Farbe bekommen, gibst du die Gnocchi dazu. Sind sie leicht golden, kommt das Huhn ebenfalls zurück in die Pfanne. Verrühre Schmand und Gemüsebrühe und lösch das Ganze damit ab. Lass die Soße kurz einkochen und schmecke nun mit Salz und Pfeffer ab. Bestreue deine Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen mit Petersilie und genieße sie direkt. Schmeckt das nicht gut? Und das Ganze hat nur knapp 20 Minuten gebraucht. Mmh!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gnocchi sind die besten Freunde der eiligen Hungrigen. Daher haben wir so einige Pfannenrezepte mit den kleinen Kartoffelnudeln für dich parat. Mach das nächste Mal doch diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand, eine Hähnchen-Gnocchi-Pfanne oder eine cremige mediterrane Gnocchi-Pfanne.

Gnocchi-Pilz-Pfanne mit Hähnchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

250 g Champignons

2 Hähnchenbrustfilets ca. 350 g

2 EL Öl

500 g Gnocchi

150 g Schmand

100 ml Hühnerbrühe z.B. diese hier 🛒

Salz und Pfeffer

frische Petersilie Zubereitung Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Putze die Pilze mit einem Pinsel oder Tuch und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schneide das Hähnchen ebenfalls in Stücke oder Streifen.

Erhitze 1 EL Öl in einer großen Pfanne. Brate das Hähnchen scharf rundum goldbraun an, nimm es dann aus der Pfanne und stelle es kurz beiseite.

Gib das restliche Öl in die Pfanne und schwitze die Zwiebelwürfel zusammen mit den Pilzen an, bis sie weich und leicht gebräunt sind. Füge dann die Gnocchi hinzu und brate sie einige Minuten mit, bis sie ebenfalls leicht gebräunt sind. Gib nun das Hähnchen wieder zurück in die Pfanne.

Verrühre Schmand mit Brühe und gieße die Mischung über den Pfanneninhalt. Lass alles bei niedriger Hitze ein paar Minuten einkochen, bis eine cremige Soße entsteht.

Schmecke die Pfanne mit Salz und Pfeffer ab. Hacke die Petersilie grob und streue sie vor dem Servieren frisch über das Gericht.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.