Gnocchi-Salat mit Birne: leicht, sättigend und voller Geschmack

Gnocchi gehören in Italien zu den Klassikern der Hausmannskost. Lange bevor Pasta in allen Formen und Farben beliebt wurde, bereitete man kleine Teigklößchen aus Mehl, Brot oder Kartoffeln zu. Familien servieren sie meist mit Butter und Salbei, mit einer würzigen Tomatensauce oder auch in kräftigen Fleischgerichten. Doch heute zaubern wir mit ihnen einen leckeren Gnocchi-Salat mit Birnen. Lass uns gleich anfangen!

Gnocchi-Salat mit Birne: unkompliziertes Rezept für jeden Anlass

Aktuell liefert die Natur uns allerhand Köstlichkeiten. Pflaumen, Pfirsiche, Äpfel und Birnen hängen zuhauf an den Bäumen und warten darauf, geerntet zu werden. Aber auch einige Zucchini wachsen noch in den Gärten. Perfekt, denn sowohl Birnen als auch den Sommerkürbis benötigen wir für diesen Gnocchi-Salat. Außerdem kommen noch Radicchio, Nüsse, Ziegenkäse und etwas Rucola mit hinein.

Nachdem wir die Zucchini gewaschen und geschnitten haben, braten wir sie in etwas Öl an. Gleichzeitig garen wir die Gnocchi in kochendem Salzwasser. Nun waschen wir die Salate und die Birne und schneiden sie in Streifen beziehungsweise Scheiben. Aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zucker rühren wir ein Dressing an. Anschließend gießen wir die Gnocchi ab und richten sie zusammen mit den Salaten, der Birne, den Zucchini, etwas Ziegenkäse und dem Dressing an. Zum Schluss streuen wir noch ein paar gehackte Nüsse darüber.

Das Zusammenspiel von warmen und kalten, weichen und knackigen Zutaten macht diesen Salat so unverwechselbar. Er ist unkompliziert, bodenständig und raffiniert zugleich. Er lässt sich gut vorbereiten, transportieren und auf einem Buffet servieren. Damit wird er schnell zu einem Lieblingsgericht, das du immer wieder gerne zubereitest.

Gnocchi-Salat mit Birne Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

500 g Gnocchi

1 Radicchio

1 Handvoll Rucola

1 Birne

3 EL Rotweinessig z.B. diesen hier 🛒

1 Prise Zucker

4 EL Nuss-Kern-Mix gehackt

150 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in Scheiben. Brate sie rund 4 Minuten in einer Pfanne mit 3 EL Öl an. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Gare die Gnocchi nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser.

Wasche den Radicchio und schneide ihn in Streifen. Wasche auch den Rucola und die Birne. Letztere viertelst, entkernst und schneidest du in dünne Scheiben.

Verrühre Essig, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und 3 EL Öl zu einem Dressing.

Gieße die Gnocchi ab und gib sie mit der Zucchini, Birne, den Salaten und dem Dressing in eine Schüssel. Vermenge alles miteinander und verteile den Salat dann auf Teller.

Bestreue ihn mit den gehackten Nüssen und dem Ziegenfrischkäse.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.