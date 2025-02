So werden Gnocchi zum Star: Genieße einen knusprigen Salat mit Joghurt-Dressing

Ursprünglich ein einfaches Bauerngericht, sind Gnocchi heute aus der italienischen Küche nicht mehr wegzudenken und haben sich zu einer Delikatesse entwickelt. Ob mit einer köstlichen Soße, als Auflauf oder als leckeres Pfannengericht – die kleinen Kartoffelklößchen sind herrlich vielseitig. In diesem Rezept kombinieren wir sie mit frischen Zutaten und einem leichten Joghurt-Dressing zu einem knusprigen Gnocchi-Salat.

Knusprig lecker: Gnocchi-Salat mit Joghurt-Dressing

Für den sättigenden Gnocchi-Salat benötigst du allem voran natürlich Gnocchi. Die garst du erst einmal in kochendem Salzwasser und schreckst sie danach mit kaltem Wasser, damit sich nicht zusammen kleben. Anschließend brätst du sie knusprig in einer Pfanne 🛒 mit Öl an. Danach bereitest du die restlichen Zutaten wie Gurke und Tomaten vor. Wasche das Gemüse, schneide es in mundgerechte Stücke. Wasche auch den Salat, der nicht fehlen darf. Gib Gnocchi sowie Gemüse in eine Schüssel und vermenge alles miteinander.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Jetzt fehlt nur noch das Dressing. Hacke dafür etwas Knoblauch und einige Kräuter deiner Wahl fein. Gib sie zusammen mit Joghurt, Senf und etwas Zitronensaft in eine Schüssel. Du kannst nach Belieben auch noch etwas Honig hineingeben. Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Richte den Gnocchi-Salat mit dem Dressing an. Wer mag, kann noch etwas Parmesan für mehr Würze darüber streuen. Oder passe ihn weiter deinen Vorlieben an. Gemüsesorten wie Zucchini und Paprika eignen sich ebenfalls gut als Zutat, genauso wie gebratenes Hähnchen oder Kichererbsen.

Genauso lecker sind zum Beispiel diese Gnocchi-Pfanne mit Spinat und Käse oder diese Gnocchi-Suppe mit Artischocken und Spinat. Die knusprigen Gnocchi aus dem Airfryer solltest du ebenfalls nicht verpassen.

Gnocchi-Salat mit Joghurt-Dressing Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Gnocchi

2 EL Olivenöl

1 Pck Pflücksalat

1 große Gurke

100 g Cocktailtomaten

Salz und Pfeffer

50 g geriebener Parmesan optional Für das Joghurt-Dressing: 200 g griechischer Joghurt

1-2 EL Zitronensaft

1 TL Senf z.B. Dijon

1-2 Knoblauchzehen

1-2 EL frische Kräuter z.B. Dill oder Petersilie

Salz und Pfeffer

1 TL Honig optional Zubereitung Bringe Salzwasser in einem Topf zum Kochen und gare die Gnocchi nach Packungsanweisung darin.

Gieße sie danach ab und schrecke die Gnocchi mit kaltem Wasser ab, damit sie nicht zusammenkleben.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Gnocchi darin 5-7 Minuten knusprig an.

Wasche Salat, Gurke und Cocktailtomaten. Schneide die Gurke in mundgerechte Stücke und halbiere die Tomaten.

Verenge Gemüse, Salat und Gnocchi in einer Schüssel.

Gib Joghurt, Zitronensaft und Senf in eine Schüssel.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Hacke auch die Kräuter. Gib beides zum Dressing und verrühre alles miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und gib nach Belieben noch etwas Honig hinzu.

Verteile das Dressing über dem Gnocchi-Salat. Streue zum Schluss noch etwas Parmesan drüber, wenn du magst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.