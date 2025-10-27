Dieser Auflauf mit Spitzkohl ist perfekt für jeden Tag

Wenn italienische Gemütlichkeit auf deutsche Hausmannskost trifft, dann lautet das Ergebnis: Gnocchi-Spitzkohl-Auflauf mit Hackfleisch. Dieser leckere Auflauf kombiniert einfache Zutaten zu einem Gericht, das satt macht und trotzdem frisch bleibt. Mit zartem Spitzkohl, goldbraun überbackenem Käse und saftiger Hackfleischsauce gehört dieser Auflauf zu den Gerichten, die du garantiert öfter machen willst.

Stressfrei kochen: Gnocchi-Spitzkohl-Auflauf

Spitzkohl ist eine der zartesten Kohlsorten. Wird er gegart, bekommt er eine fast buttrig weiche Textur. Daher ist er perfekt für Aufläufe geeignet. Er braucht außerdem keine lange Garzeit, schmeckt mild, leicht süßlich und ist bekömmlicher als andere Kohlsorten. Zusammen mit Gnocchi und Hackfleisch wird daraus schnell ein wahrer Gaumenschmaus.

Die Zubereitung ist schnell erledigt. Beginne damit, den Kohl in feine Streifen zu schneiden und ihn kurz mit etwas Zwiebel und Knoblauch anzubraten – gerade so, dass er weich wird, aber noch Biss hat. Das spart Backzeit und sorgt dafür, dass der Auflauf später nicht wässrig wird.

Parallel brätst du das Hackfleisch scharf an. Ob du hier Rinderhack, gemischtes oder pflanzliches nimmst, sei dir selbst überlassen. Hauptsache, die Würze stimmt. Salz und Pfeffer, Paprikapulver und etwas Kümmel passen geschmacklich hervorragend und machen den Kohl zudem noch bekömmlicher. Lösch mit einer Mischung aus Sahne und Tomatenmark ab.

Die Gnocchi brauchst du übrigens nicht vorzukochen – sie garen im Ofen. Rühre sie einfach unter die Hack-Spitzkohl-Mischung. Obendrauf kommt noch etwas geriebener Käse – hier schmecken Gouda, Emmentaler oder Bergkäse. Ab in den Ofen, etwa 25 Minuten bei 180 Grad, bis alles blubbert und der Käse goldbraun ist. Fertig ist dein köstlicher, schneller Auflauf, der definitiv häufiger auf deinem Speiseplan zu finden sein wird.

Spitzkohl aus dem Ofen geht immer. Mach auch mal ein Spitzkohl-Kartoffelgratin mit Ricotta, einen Spitzkohl-Nudelauflauf mit Hackfleisch oder eine Spitzkohl-Lasagne.

Gnocchi-Spitzkohl-Auflauf Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Spitzkohl ca. 500 g

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

400 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Kümmel

150 ml Sahne

2 EL Tomatenmark

500 g Gnocchi

150 g geriebener Käse z. B. Gouda, Emmentaler oder Bergkäse Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneide den Spitzkohl in feine Streifen. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Tipp: Das geht zum Beispiel mit einem Multizerkleinerer 🛒 Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate das Hackfleisch kräftig an, bis es krümelig ist. Würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kümmel. Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und brate sie kurz mit. Füge den Spitzkohl hinzu und brate ihn mit, bis er leicht zusammenfällt, aber noch Biss hat. Rühre Tomatenmark und Sahne unter und lass die Sauce kurz aufkochen. Gib die Gnocchi direkt in die Pfanne und mische sie unter die Hackfleisch-Kohl-Mischung. Fülle alles in eine Auflaufform. Bestreue den Auflauf mit dem Käse. Backe den Auflauf 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist und die Sauce blubbert.

