Diese polnischen Kohlrouladen machen satt und glücklich

Zur Kohlsaison, die uns die nächsten Monate begleiten wird, dürfen Kohlrouladen auf keinen Fall fehlen. Die mit Kohlblättern umwickelte Fleischfüllung ist ein absoluter Klassiker und das nicht nur hier in Deutschland. Ich habe Gołąbki für mich entdeckt, polnische Kohlrouladen. Diese sind herrlich saftig und das Beste: Du brauchst nicht mal eine Beilage dazu!

Polnische Kohlrouladen mit Hackfleisch-Reis-Füllung

Irgendeine Erinnerung an Kohlrouladen haben wir alle. Meine war lange ziemlich trist: Sie bestand aus dem Mensa-Essen an meiner alten Schule. Hier stand ich eines Tages in der Schlange und wartete darauf, dass mir mein Mittagessen ausgeteilt wurde. Dabei handelte es sich um ein pappiges Kartoffelpüree mit einer einzigen, riesigen Kohlroulade. Diese bestand aus einer fettigen Füllung und wässrig-geschmacksneutralen Kohlblättern, die diese mehr schlecht als recht zusammenhielten. Kein Wunder also, dass ich Kohlrouladen nach diesem Erlebnis erst einmal abgeschworen hatte.

Bis ich dieses Jahr das Rezept für Gołąbki entdeckte. Dabei handelt es sich um polnische Kohlrouladen und diese Version schmeckt um Längen besser als alles, was ich mir auch nur erträumen konnte. Die Füllung besteht nicht nur aus Hackfleisch – übrigens problemlos durch eine pflanzliche Alternative zu ersetzen – sondern auch aus Reis oder Buchweizengrütze. Dadurch haben die Rouladen nicht nur eine angenehme Konsistenz, sondern brauchen noch dazu keine Beilage. Satt genug machen sie auf jeden Fall.

Zunächst garst du einen Weißkohl in gesalzenem Wasser. Von diesem kannst du dadurch ganz einfach die Blätter abziehen und mit der vorbereiteten Füllung versehen. Rolle die Rouladen fest ein und lege sie in einen Topf. Diese dürfen nun in einer Tomatenbrühe schmoren, bis sie gar sind. Durch die Tomatensoße bekommen die polnischen Kohlrouladen einen extra Geschmackskick und werden wunderbar saftig. Serviere sie pur, übergossen mit dem Kochsud und verziere sie mit etwas Dill.

Mmh, Gołąbki eröffnen wirklich noch mal einen ganz neuen Blick auf Weißkohl. Willst du dich noch ein wenig mehr durch internationale Kohlrezepte schlemmen? Dann probier doch mal ostafrikanischen Weißkohl oder die türkischen Kohlrouladen Lahana Sarması. Auch Okonomiyaki, japanische Kohl-Pfannkuchen, sind immer ein Genuss.