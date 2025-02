Es wird würzig: Wir machen Gorgonzola-Birnen-Bruschetta

Lust auf eine winterliche Vorspeise, die dir nicht aus dem Kopf gehen wird? Da haben wir was für dich! Gorgonzola-Birnen-Bruschetta kombiniert saftig-süße Birnen mit würzigem Blauschimmelkäse auf einer knusprigen Scheibe Brot. Himmlisch für eine Dinner-Party oder auch einfach nur, wenn du dir selbst etwas Gutes tun willst. Hier ist das Rezept.

Gorgonzola-Birnen-Bruschetta: ein Feuerwerk der Aromen

Wir laden zum Essen ein und fahren richtig auf. Als kleinen Gruß aus der Küche gibt es belegtes Brot. Was soll das denn, denkst du dir jetzt vielleicht. Und das zu Recht, denn so richtig edel klingt das nicht. Also noch mal: Es gibt Bruschetta! Schon viel besser, oder?

Ja, auf Deutsch würde Gorgonzola-Birnen-Bruschetta als belegtes Brot durchgehen. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Schließlich ist Bruschetta eine sehr beliebte Vorspeise, ohne die kein italienisches Restaurant auskommt. Und die geht ein bisschen über die herkömmliche Stulle hinaus. Klassisch wird Bruschetta mit klein gewürfelten Tomaten und viel Knoblauch und Olivenöl serviert. Wer allerdings Lust auf etwas Neues hat, wird sich über diese Abwechslung freuen.

Gorgonzola-Birnen-Bruschetta besteht aus fünf wichtigen Zutaten. Die Basis bildet ein knuspriges Brot, das du am besten in der Pfanne 🛒 mit etwas Olivenöl antoastest. Darauf kommt eine Schicht Gorgonzola. Hier kannst du selbst entscheiden, wie würzig dieser sein soll. „Dolce“ bezeichnet einen jungen, milden und sehr cremigen Käse, „piccante“ den gereiften, kräftigen, der sich etwas schwerer verstreichen lässt. Der Käse wird von saftigen Birnen gekrönt, die du vorher in etwas Butter anschwitzt, damit der fruchteigene Zucker karamellisieren kann. Zum Schluss noch etwas Honig und geröstete Walnüsse und fertig ist dein kleines kulinarisches Kunstwerk. Einfach nur köstlich.

Bruschetta ist herrlich wandelbar. Wie wäre es mit einem Feta-Trauben-Bruschetta oder pikante Bruschetta mit Apfel-Chutney? Wenn du ein wenig weiter denken möchtest, sind auch diese Bruschetta-Kartoffeln eine tolle Fingerfood-Idee.

Gorgonzola-Birnen-Bruschetta Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Walnusskerne

1 EL Olivenöl

4 Scheiben Ciabatta

1 reife Birne

100 g Gorgonzola dolce oder piccante

2 EL Honig flüssig Zubereitung Hacke die Walnusskerne und röste sie in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie duften. Leg sie beiseite.

Erhitze 1 TL Olivenöl in der Pfanne und brate die Ciabattascheiben darin knusprig an. Nimm sie aus der Pfanne.

Schneide die Birne in Scheiben und brate sie im restlichen Öl kurz an, bis sie beginnen, zu karamellisieren. Lege auch sie zur Seite.

Bestreiche die Brotscheiben mit Gorgonzola und lege die Birnen darauf. Garniere dein Bruschetta mit Honig und den Walnüssen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.