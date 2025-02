Granatapfel-Moscow-Mule: der Drink für eine unvergessliche Girls Night

Galentine’s Day ist der perfekte Anlass, um mit deinen Mädels auf Freundschaft, Zusammenhalt und das Leben anzustoßen! Unser Granatapfel-Moscow-Mule ist süß und spritzig, herb und erfrischend, genau wie echte Freundschaft. Herber Ingwergeschmack trifft auf süß-säuerlichen Granatapfel und frische Limette – eine Kombination, die auf der Zunge tanzt und in der Hand einfach umwerfend aussieht. Also: Schnapp dir deine Kupferbecher und mixe diesen Granatapfel-Moscow-Mule für den nächsten Mädelsabend!

Pink, prickelnd, perfekt: Rezept für Granatapfel-Moscow-Mule

Der Galentine’s Day wird jedes Jahr am 13. Februar als Alternative zum Valentinstag gefeiert. Es ist die perfekte Gelegenheit, um die Liebe zu deinen besten Freundinnen zu zelebrieren. Der Tag wurde ursprünglich durch die US-Serie Parks and Recreation bekannt, in der die Hauptfigur Leslie Knope ihn ins Leben ruft, um ihre besten Freundinnen mit einem besonderen Frühstück zu feiern. Seitdem hat sich der Galentine’s Day zu einem weltweiten Trend entwickelt. Wir feiern mit – und stoßen darauf mit einem Granatapfel-Moscow-Mule an! Das Beste: Er ist ganz leicht zuzubereiten. Selbst wenn du nicht ganz so viel Erfahrung im Mixen von Cocktails hast, gelingt dir dieser Drink ganz bestimmt. Zusätzlicher Pluspunkt: Du brauchst nur wenige Zutaten.

Starte mit dem Granatapfelsirup: Dazu kochst du etwas Granatapfelsaft mit Zucker ein. Natürlich kannst du auch fertigen Granatapfelsirup aus dem Supermarkt für deinen Granatapfel-Moscow-Mule verwenden. Als nächstes geht es daran, den Granatapfel zu entkernen. Anschließend presst du den Saft einer Limette aus und schneidest eine weitere in Scheiben, die du später zum Anrichten verwendest. Nun kannst du alles zusammen mixen. Fülle Eiswürfel und Granatapfelkerne in Gläser oder Moscow-Mule-Becher 🛒. Gib etwas Granatapfelsirup, Limettensaft und Wodka hinzu und gieße alles mit Ginger Beer auf. Richte den Cocktail mit Limettenscheiben und mit etwas frischer Minze an.

Du bist auf der Suche nach einer alkoholfreien Option oder möchtest den Dry January noch eine Weile länger durchziehen? Dann probier doch unser Rezept für einen Virgin Moscow Mule. Teste mal diesen Himbeer-Rosé-Spritz statt dem klassischen Aperol. Oder du versuchst dich hinter der Bar an einem Grapefruit-Salbei-Cocktail.

Granatapfel-Moscow-Mule Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Granatapfelsaft

2 EL Zucker

2 Limetten

1 Granatapfel

Eiswürfel

160 ml Wodka

600 ml Ginger Beer

Etwas frische Minze zum Dekorieren Zubereitung Gib den Granatapfelsaft mit Zucker in einen Topf und koche das Ganze zu einem Sirup ein. Lass den Granatapfelsirup abkühlen.

Presse den Saft einer Limette aus. Schneide die andere in Scheiben. Halbiere den Granatapfel und löse die Kerne aus dem Fruchtfleisch.

Befülle die Gläser mit Eiswürfeln und jeweils 1 EL Granatapfelkernen. Gib etwas Granatapfelsirup, jeweils 40 ml Wodka und einen Schuss Limettensaft dazu. Gieße das Ganze mit jeweils 150 ml Ginger Ale auf.

Garniere den Granatapfel-Moscow-Mule mit Limettenscheiben und optional etwas frischer Minze, bevor du ihn servierst.

