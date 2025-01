Dry January: Dieser Mocktail macht rundum glücklich

Noch ist der Januar nicht vorbei und das heißt: Dry January ist noch in vollem Gange. Schluss mit den alkoholischen Getränken und dem Kater am nächsten Tag! Da wir aber trotzdem gern leckere Getränke schlürfen, gibt es diesen Monat eben Mocktails statt Cocktails. So wie diesen Grapefruit-Granatapfel-Mocktail. Super lecker!

So lecker schmeckt ein Grapefruit-Granatapfel-Mocktail

Unser Grapefruit-Granatapfel-Mocktail orientiert sich an einem Pink Tonic. Dafür wird Tonic Water mit Pink Gin gemischt. Letzterer ist in den vergangenen Jahren zu einem wahren Trend geworden. Dabei wird Gin mit diversen Aromaten versetzt, die ihm eine rosa Farbe verleihen. Unter anderem kommt dabei Grapefruit zum Einsatz. Da wir diesen Monat jedoch auf Alkohol verzichten, lassen wir die Gin-Komponente einfach weg und verwenden einen selbstgemachten Grapefruit-Sirup.

Dafür brauchst du zunächst drei Grapefruits in Bio-Qualität. Entferne von einer von ihnen vorsichtig die Schale und nimm dabei so wenig von dem weißen Teil der Frucht ab wie möglich, denn dieses schmeckt sehr bitter. Presse dann die Früchte aus. Koche den Saft zusammen mit dem Zucker und den Zesten auf und lass alles so lange köcheln, bis die Konsistenz zähflüssig ist. Fülle den Sirup heiß in Flaschen ab und lagere ihn im Kühlschrank.

Um nun einen Grapefruit-Granatapfel-Mocktail zuzubereiten, brauchst du etwas von dem Sirup sowie Tonic Water und Granatapfelkerne. Gib die Kerne zusammen mit etwas Sirup in ein Glas und zerstoße sie leicht mit einem Cocktail-Stößel 🛒. Darauf kommen dann Eiswürfel und Tonic Water. Rühre alles um und garniere deinen Mocktail mit etwas frischer Minze. Sieht der nicht toll aus? Und hervorragend schmeckt er ebenfalls – leicht süß, angenehm sauer und wunderbar bitter. Da darf es auch gerne noch ein zweites Glas sein und das ganz ohne dicken Schädel am Folgetag!

Wir lieben fruchtige Mocktail-Rezepte und haben schon das eine oder andere zu unseren Favoriten auserkoren. Mach es uns nach und mixe dir einen würzigen Cranberry-Rosmarin-Mocktail oder einen alkoholfreien Cosmopolitan. Auch den Sommer kannst du dir alkoholfrei ins Glas holen, zum Beispiel mit einem Pink-Flamingo-Mocktail.

Grapefruit-Granatapfel-Mocktail Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x Für den Sirup: 3 Bio-Grapefruits

250 g Zucker Für den Mocktail: 2 EL Grapefruit-Sirup

1 EL Granatapfelkerne

Eiswürfel

250 ml Tonic Water

1 Zweig Minze zur Deko Zubereitung Spüle eine Grapefruit heiß ab und schneide die Schale ab. Presse alle drei Früchte aus.

Vermische Saft, Schale und Zucker in einem Topf und koche alles etwa 30 Minuten lang auf, bis der Zucker sich gelöst hat und der Sirup etwas eindickt. Lass ihn kurz abkühlen.

Gib 2 EL von dem Sirup zusammen mit 1 EL Granatapfelkernen in ein Glas und drücke die Kerne etwas an.

Fülle das Glas mit Eiswürfeln und gieße es mit dem Tonic Water auf. Rühre den Drink durch und garniere ihn mit einem Zweig Minze.

