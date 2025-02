Grapefruit-Ingwer-Smoothie: fitter Muntermacher am Morgen

Wappne dich für die aktuelle Erkältungswelle und gönn dir am Morgen einen gesunden Grapefruit-Ingwer-Smoothie zum Frühstück. Jetzt im Winter haben Grapefruits Saison. Wir schnappen uns die leicht bitteren Früchte und mixen daraus zusammen mit frischem Ingwer einen Booster für unser Immunsystem. Hier ist das Rezept.

So machst du einen Grapefruit-Ingwer-Smoothie selber

Hatschi! Wir sind mitten in der Erkältungszeit. Damit es dich nicht erwischt, kannst du dein Immunsystem mit einem vitaminreichen Smoothie auf Trab bringen. Damit wir wissen, was wir da trinken, kommen uns gekaufte Smoothies aber nicht ins Glas. Wir machen den einfach selbst und verwenden dafür Zutaten, die gerade Saison haben, wie die Grapefruit zum Beispiel.

Auch Ingwer und Banane für die cremige Konsistenz sowie Honig für die Süße kommen bei dem selbst gemachten Grapefruit-Ingwer-Smoothie zum Einsatz. Während Grapefruit mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt punktet und zudem noch Eisen, Kalzium und Magnesium liefert, wirkt Ingwer antibakteriell und entzündungshemmend. Perfekt also während der Erkältungszeit, um das Immunsystem zu stärken und Viren auf Abstand zu halten.

Für den Smoothie presst du zuerst den Saft der Grapefruit aus, schälst den Ingwer und schneidest ihn dann in kleinere Stücke. Befreie die Banane von der Schale. Dann gibst du alle Zutaten in einen guten Mixer und pürierst diese durch, bis du einen Saft mit cremiger Konsistenz bekommst. Fülle den Smoothie in ein Glas und lass ihn dir (auf Wunsch mit Eiswürfeln) schmecken. Der kurbelt nicht nur deine Abwehrkräfte an, sondern weckt am Morgen auch die Lebensgeister.

Darf es gern ein frisch zubereiteter Smoothie zum Frühstück sein? Dann entdecke auch die anderen Kreationen bei Leckerschmecker. Für Abwechslung im Glas sorgen unter anderem ein Karotten-Ingwer-Smoothie oder ein Rote-Bete-Apfel-Smoothie. Perfekt für dein Immunsystem ist außerdem ein selbst gemachter Ingwer-Shot.