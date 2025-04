Grapefruit-Limetten-Marmelade: fruchtiger Frühstücksgenuss

Was wäre ein Frühstück nur ohne Marmelade. Ein ganzes Stück langweiliger, so viel steht fest. Ein knuspriges Brötchen, mit einer dicken Schicht Marmelade bestrichen, ist schließlich nicht ohne Grund ein Klassiker. Zum Glück muss man auf die Fruchtaufstriche aber nicht verzichten. Der heutige Star auf dem Frühstückstisch: eine fruchtig-frische Grapefruit-Limetten-Marmelade.

So machst du eine Grapefruit-Limetten-Marmelade

Sauer macht lustig, heißt es doch so schön. Für unsere Grapefruit-Limetten-Marmelade trifft das auf jeden Fall zu. Gleich drei Zitrusfrüchte geben sich in diesem Fruchtaufstrich die Ehre und verwandeln dein Frühstück in ein spritzig-fruchtiges Erlebnis.

Die Zubereitung ist ganz einfach und macht kaum Arbeit. Du brauchst Grapefruits, Limetten, Gelierzucker, Zitronensaft und eine Vanilleschote. Achte darauf, dass du Limetten und Grapefruits in Bio-Qualität kaufst und vor dem Verarbeiten gründlich wäschst. Schließlich kommt auch der Abrieb der Früchte in die Marmelade.

Reibe die Schale von einer Grapefruit und einer Limette ab und presse den Saft der Zitrusfrüchte aus. Diesen gibst du zusammen mit dem Abrieb, Wasser, Gelierzucker, Zitronensaft, dem Mark einer ausgekratzten Vanilleschote und der Schote selbst in einen Topf, kochst unter Rühren alles auf und lässt die Masse dann bei reduzierter Hitze ein paar Minuten köcheln. Besteht die Marmelade im Anschluss die Gelierprobe, ist sie fertig.

Entferne die Vanilleschote und fülle die Marmelade heiß in sterile Gläser 🛒 ab. Verschließe sie sofort und lass die Marmelade vollständig auskühlen. Probiere die Marmelade unbedingt mal zu einem Croissant, du wirst begeistert sein.

Tipp: Selbst gemachte Marmelade schmeckt nicht nur lecker auf dem eigenen Frühstücksbrot, sie ist auch ein tolles DIY-Geschenk für Freunde, Familie und Kollegen zum Beispiel zu Ostern oder einfach mal so zwischendurch.

Für alle, die den Frühling mit frischen Noten begrüßen möchten, ist die Grapefruit-Limetten-Marmelade genau richtig. Ein Hasenfrühstück, eine Orangen-Karotten-Marmelade, eine Grapefruit-Aperol-Marmelade oder eine Rhabarber-Marmelade sind ebenfalls eine gute Wahl.

Grapefruit-Limetten-Marmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 2 Bio-Grapefruits mit rotem Fruchtfleisch

2 Bio-Limetten

100 ml Wasser

400 g Gelierzucker 2:1

1 EL Zitronensaft

1 Vanilleschote Zubereitung Wasche die Grapefruits und Limetten heiß ab und trockne sie ab. Reibe die Schale einer Grapefruit und einer Limette ab. Presse dann den Saft der Grapefruits und Limetten aus.

Gib den ausgepressten Fruchtsaft mit dem Wasser, dem Gelierzucker, dem Zitronensaft und dem Limettenabrieb in einen großen Topf.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus und gib es zusammen mit der Schote ebenfalls in den Topf.

Koche die Mischung unter ständigem Rühren auf. Reduziere die Hitze, sobald die Marmelade anfängt zu kochen und lass sie dann für 4 Minuten köcheln. Mache die Gelierprobe. Wird die Marmelade fest, ist sie gut, andernfalls lässt du sie noch ein paar weiterköcheln.

Entferne vorsichtig die Vanilleschote, fülle die heiße Marmelade in saubere, sterile Gläser, verschließe sie sofort und lass sie vollständig auskühlen.

