Graupensuppe mit Kartoffeln: Hausmannskost, die einfach schmeckt

Zwar ist der Winter für Berliner Verhältnisse bisher nicht wirklich kalt gewesen, aber auf Suppen haben wir trotzdem große Lust. Für dieses Rezept schielen wir über den Suppentellerrand rüber nach Polen, denn dieses Land ist das Suppenparadies schlechthin. Unsere Graupensuppe mit Kartoffeln heißt dort Krupnik und hat schon so manchen harten polnischen Winter gemütlicher gemacht. Also ran an die Kellen und los geht’s.

Rezept für Graupensuppe mit Kartoffeln

Graupen sind geschälte und polierte Gerstenkörner. Während sie früher zu den Grundnahrungsmitteln in vielen Haushalten zählten, sind sie heutzutage ein wenig in Vergessenheit geraten. Schade! Denn Graupen sind wahre Nährstoffbomben: Sie enthalten wertvolle Ballaststoffe, die lange satt machen, und viele wichtige Mineralien wie Magnesium und Eisen. In Suppen sorgen sie neben Geschmack, Gesundheit und Sättigungsfaktor auch für eine sämigere Konsistenz.

Die Zubereitung der Graupensuppe mit Kartoffeln ist einfach, weshalb dieses Rezept wunderbar in den hektischen Alltag passt. Schäle zunächst die Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Kartoffeln und schneide sie in kleine Stücke. Zwiebeln und Knoblauch brätst du in Butter oder Öl glasig, bevor Karotten, Sellerie und Graupen dazukommen. Nun fügst du einfach die Brühe, die Kartoffeln und ein Lorbeerblatt hinzu und lässt alles auf kleiner Flamme köcheln. In etwa 35–40 Minuten sind die Graupen weich und die Kartoffeln gar.

Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu, fertig ist deine Graupensuppe mit Kartoffeln. Wer mag, kann die Suppe vor dem Servieren mit frischem Dill oder Petersilie bestreuen. Am nächsten Tag schmeckt sie mindestens genauso lecker! Bei so viel leckerem Suppengenuss lassen sich die grauen und kalten Tage doch leichter verschmerzen.

Eine polnische Gurkensuppe ist übrigens ein echter Geheimtipp, nicht nur geschmacklich, sondern auch als Hausmittel gegen den Kater. Auch lecker: eine polnische Sauerkrautsuppe! Und diese Graupensuppe mit Pilzen schmeckt dir sicher auch.