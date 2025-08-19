Diese griechischen Joghurt-Muffins aus dem Airfryer sind in 20 Minuten fertig

Ein Frühstück sollte möglichst unkompliziert sein, dabei satt machen und Nährstoffe für den Tag liefern. Ach ja, und schmecken solle es natürlich auch. Zum Glück erfüllen diese griechischen Joghurt-Muffins aus dem Airfryer all diese Kriterien. Während die Muffins frisch in der Heißluftfritteuse fertig backen, kannst du entspannt duschen und schon mal den Kaffee kochen.

Einfach nur lecker: griechische Joghurt-Muffins aus dem Airfryer

Niemand beginnt den Tag gerne mit Stress und Hektik. Umso besser, wenn das Frühstück dann fast im Handumdrehen zubereitet ist. Wunderbar einfach sind unsere griechischen Joghurt-Muffins aus dem Airfryer. Das Anrühren des Teigs dauert maximal fünf Minuten, den Rest erledigt einfach das Gerät. Backe also gleich ein paar Exemplare mehr oder probiere unterschiedliche Varianten aus.

Griechischer Joghurt schmeckt nicht nur mild und cremig mit Früchten und Nüssen verfeinert, er ist auch perfekt zum Backen geeignet. Kuchen oder – wie in diesem Fall – Muffins verleiht er eine lockere Luftigkeit und eine saftige Konsistenz.

Die Muffins sind perfekt fürs Frühstück geeignet. Auch wenn es morgens mal schnell gehen soll, kannst du sie einfach einpacken und im Büro oder unterwegs essen. Aber natürlich schmecken sie nicht nur am Morgen. Sie sind eine süße Überraschung bei einem Wochenend-Picknick, auf der Kaffeetafel am Nachmittag oder als Snack, wenn einfach mal so zwischendurch der süße Zahn befriedigt werden will.

So kannst du einen Teil des Zuckers zum Beispiel durch Honig als alternatives Süßungsmittel ausprobieren. Oder für eine dezente Zitrusnote den Abrieb von einer Bio-Zitrone oder Orange in den Teig mischen. Oder du nimmst einfach ganze frische Früchte wie Heidelbeeren, Johannisbeeren oder klein geschnittenen Äpfel und gibst sie mit in den Teig. Auch mit Nüssen verleihst du den Muffins ein neues Gewand. Lass es dir schmecken!

Griechische Joghurt-Muffins aus dem Airfryer Judith 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 6 hitzebeständige Silikonförmchen Zutaten 1x 2x 3x 150 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

2 Eier Größe M

100 g Zucker

60 ml Rapsöl plus etwas mehr für die Förmchen

100 g griechischer Joghurt 10 % Fett Zubereitung Vermenge in einer Schüssel Mehl, Backpulver und Salz miteinander.

Verrühre in einer zweiten Schüssel Eier, Zucker, Öl und griechischen Joghurt zu einer glatten Masse.

Gib die trockenen Zutaten zu den feuchten und verrühre sie kurz, bis ein homogener Teig entsteht.

Streiche die Muffinförmchen leicht mit etwas Öl ein.

Befülle die Förmchen zu zwei Drittel mit Teig.

Heize den Airfryer auf 160 °C vor.

Backe die Muffins 12 – 15 Minuten goldbraun. Mache die Stäbchenprobe.

Lass die Muffins nach dem Backen kurz abkühlen und genieße sie noch lauwarm oder kalt.

