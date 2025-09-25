Griechisch snacken: Nachos mal anders, aber immer lecker

Pünktlich zum Wochenende kündigen sich die vielleicht letzten sommerlich-warmen Tage an. Die perfekte Gelegenheit, um nochmal draußen zu sitzen und in netter Runde ein Kaltgetränk zu genießen. Ein passender Snack darf dazu natürlich nicht fehlen. Wie wäre es mit griechischen Nachos? Die katapultieren dich direkt zurück in den Sommerurlaub nach Griechenland. Los geht’s!

Snack-Alarm mit griechischen Nachos

Unsere griechischen Nachos sind die ideale Fusion aus mediterranen Aromen und einem Snack-Klassiker, der in jeder geselligen Runde herzlich willkommen ist. Sie bieten eine frische Alternative zu den üblichen käsigen Nachos und sind perfekt, um die letzten warmen Tage des Jahres zu genießen. Ob beim gemütlichen TV-Abend oder einem entspannten Treffen mit Freunden auf dem Balkon, dieser herzhafte Snack bringt ein Stück Griechenland in 20 Minuten zu dir nach Hause.

Knackige Tortilla-Chips bilden die Basis, auf der sich frische Zutaten wie Gurken und Tomaten tummeln. Zwiebelringe, Oliven und zerbröselter Feta sorgen für typisch griechisches Flair und schicken dich geschmacklich direkt ans Mittelmeer. Highlight ist die Joghurtsauce, die aus griechischem Joghurt, Knoblauch, Zitrone und fein gehackten Kräutern besteht. Sie ist leicht, erfrischend und das perfekte Gegenstück zu den würzigen Chips und frischen Toppings.

Das Beste an griechischen Nachos ist ihre Vielseitigkeit. Sie lassen sich je nach Vorlieben und Anlass variieren. Veggie-Lover können zusätzliche Zutaten wie Paprika oder Avocado hinzugefügen, während Fleischliebhaber vielleicht ein paar gegrillte Hähnchenstreifen oder krümelig angebratenes Hackfleisch darübergeben möchten. Dazu ein Glas kühler Weißwein, ein fruchtiger Cocktail oder ein Ouzo dazu und der mediterrane Abend ist perfekt.

Griechische Nachos bringen dir für einen Tag die Leichtigkeit und Lebensfreude Griechenlands in deinen Alltag. Ob als Kontrast zur Herbstluft oder um den Sommer kulinarisch noch etwas länger festzuhalten: Dieser Snack ist ein garantierter Hit für jede Gelegenheit!

Griechische Nachos Vanessa 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Gurke

250 g Tomaten

80 g Oliven

2 rote Zwiebeln

80 g Feta

1 Zitrone

2 Knoblauchzehen

frische Petersilie nach Geschmack

frischer Schnittlauch nach Geschmack

200 g griechischer Joghurt

Salz und Pfeffer

300 g Tortilla-Chips Zubereitung Wasche die Gurke und die Tomaten und würfle sie klein.

Lass die Oliven abtropfen und halbiere sie. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Zerbrösel den Feta.

Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Schäle den Knoblauch und presse ihn klein. Tipp: Das gelingt gut mit einer Knoblauchpresse 🛒

Wasche die Petersilie und den Schnittlauch, schüttle sie trocken und schneide sie klein.

Vermische den griechischen Joghurt mit Zitronensaft, Knoblauch, den frischen Kräutern und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Tortilla-Chips auf einer großen Platte und belege sie mit den Tomaten- und Gurkenwürfeln, Oliven, Zwiebelringen und Feta. Träufel die Joghurtmischung darüber und fertig sind deine griechischen Nachos.

