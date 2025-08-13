Probiere dieses mediterrane Kartoffelgericht unbedingt aus

Wer einmal in Griechenland war und das dortige Essen probiert hat, wird es immer wieder essen wollen. Die griechische Küche zeichnet sich durch frische Zutaten, reiche Aromen und einen Hauch von Meer aus. Mit unseren griechischen Zitronenkartoffeln kannst du bei jedem Bissen die See in Griechenland schmecken.

Griechische Zitronenkartoffeln zum Verlieben

Wie der Name schon verrät, sind die Kartoffeln die Hauptzutat dieses Gerichts. Sie werden in Spalten geschnitten und mit den übrigen Zutaten mariniert. Das sind unter anderem Olivenöl, Knoblauch und Zitronensaft. Anschließend werden sie im Ofen knusprig gebacken.

Die griechischen Zitronenkartoffeln sind nicht nur ein aromatisches Gericht, sondern auch perfekt, wenn du nicht viel Lust aufs Kochen hast, aber dennoch etwas Leckeres genießen möchtest. Nach einer kurzen Vorbereitung übernimmt der Ofen den Rest der Arbeit und du kannst die Füße hochlegen oder dich anderen Aufgaben widmen.

Der frische Geschmack der Zitrone verleiht den Kartoffeln eine besondere Note, während Knoblauch und Oregano für mediterrane Aromen sorgen.

Jetzt, wo die ersten warmen Sonnenstrahlen wieder das Gesicht wärmen, steigt die Lust auf leichte und frische Speisen. Die griechischen Zitronenkartoffeln gehören definitiv dazu und passen hervorragend zu gegrilltem Fleisch oder Fisch und überzeugen auch als vegetarische Hauptmahlzeit.

Einmal probiert, wirst du die Zitronenkartoffeln immer wieder zubereiten wollen. Uns allen in der Redaktion geht es zumindest so. Also, worauf wartest du noch? Bereite dir deine eigene Portion zu!

Weil wir von Kartoffeln gar nicht genug bekommen können, haben wir dir hier noch ein paar weitere, leckere Kartoffelrezepte zusammengestellt. Bereite dir auch unseren Bratkartoffel-Auflauf oder die Schichtkartoffeln zu. Der Smashed-Potato-Salat ist ein erfrischend anderer Kartoffelsalat, aber auch unglaublich lecker.

Griechische Zitronenkartoffeln Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln vorwiegend festkochend

5 EL Olivenöl

6 EL Zitronensaft frisch gepresst

1 EL Oregano getrocknet, z.B. diesen hier 🛒

2 Knoblauchzehen

1 TL Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Spalten. Schäle und hacke die Knoblauchzehen. Gib die Kartoffelspalten in eine Schüssel und mariniere sie dort mit den restlichen Zutaten.

Lege ein Blech mit Backpapier aus und verteile den Inhalt der Schüssel samt Flüssigkeit darauf.

Backe die griechischen Zitronenkartoffeln für 30 Minuten.

Stelle den Ofen dann auf Umluft + Oberhitze und backe die Kartoffeln weitere 20-30 Minuten, bis sie leicht gebräunt und knusprig sind.

