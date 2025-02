Dieser griechische Feta-Reis ist unsere neue Lieblingsbeilage

Manchmal braucht es gar nicht viel für ein richtig gutes Gericht. Nur eine Handvoll Zutaten und wenige Minuten Zeit und schon steht etwas Köstliches auf dem Tisch. Griechischer Feta-Reis ist genau so ein Essen – schnell gemacht, unkompliziert und dabei voller mediterraner Aromen. Was gibt es schon auszusetzen an lockerem Reis mit würzigem Feta und etwas Zitrone? Richtig: nichts!

Deshalb ist griechischer Feta-Reis so lecker

Reis ist weltweit ein Grundnahrungsmittel, der pur als Beilage verspeist wird oder als Füllung, Basis von Gebäck, in Süßspeisen oder sogar in Getränken zum Einsatz kommt. Kein Wunder also, dass es immer wieder Neuentdeckungen aus dem Gebiet der Reisgerichte gibt. Mein neuestes Wow-Erlebnis: griechischer Feta-Reis. Die mediterrane Beilage fand ich neulich in einem Magazin, kochte sie nach und werde sie definitiv in Zukunft häufiger servieren.

Die Zubereitung von griechischem Feta-Reis ist extrem einfach: Zunächst kochst du den Reis, bis er locker und körnig ist. Am besten eignet sich dafür Basmatireis, da er nicht zu klebrig wird und gleichzeitig ein tolles Aroma hat. Wichtig ist es, den Reis ausdampfen zu lassen. Während er das tut, zerbröckelst du den Feta und mischst ihn mit fein gehackter Petersilie. Sobald der Reis etwas abgekühlt ist, kommt die Mischung zusammen – dabei schmilzt der Feta leicht und verbindet sich mit den restlichen Zutaten. Nur noch mit Zitronensaft und -schale abgeschmeckt und fertig ist ein Gericht, das dich umhauen wird. Das war doch gar nicht schwer, oder?

Griechischer Feta-Reis schmeckt warm oder kalt, sodass du ihn ideal für Meal-Prep 🛒 vorbereiten kannst. Ich persönlich liebe es, wenn ich mich im Büro schon auf mein Mittagessen freuen kann und das ist bei diesem Rezept definitiv der Fall. Der Reis schmeckt schon so hervorragend, aber falls du Lust auf mehr hast, kannst du noch Oliven, geröstete Pinienkerne oder getrocknete Tomaten untermischen. Auch als Beilage zu gebratenem Fisch oder Grillgemüse passt er hervorragend.

Griechische Küche hat mehr zu bieten als Gyros und Souflaki. Koche doch mal Fasolakia, einen Bohneneintopf oder den Klassiker Moussaka. Auch Tirokafteri ist lecker, das ist ein Feta-Dip.

Griechischer Feta-Reis Nele 3.64 ( 46 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Basmatireis

Salz

3 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 Bio-Zitrone

200 g Feta vegetarisch

Pfeffer

2 EL Petersilie gehackt Zubereitung Koche den Basmatireis nach Packungsanweisung in leicht gesalzenem Wasser, bis er locker und gar ist. Lass ihn anschließend abtropfen breite ihn zum Ausdampfen auf einem Blech aus. Ideal ist auch Reis vom Vortag.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne oder einem Topf und brate den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze kurz an, bis er duftet.

Wasche die Zitrone heiß ab und reibe die Schale fein ab. Schneide sie danach in zwei Hälften und presse den Saft aus. Zerbrösle den Feta mit den Händen oder zerdrücke ihn mit einer Gabel.

Gib den abgekühlten Reis in die Pfanne zum Knoblauch, rühre ihn gut um und lass ihn kurz warm werden. Streue den Zitronenabrieb darüber und gib den Feta dazu. Rühre alles vorsichtig um, damit der Feta sich leicht mit dem Reis verbindet, aber nicht vollständig schmilzt.

Würze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Achte darauf, nicht zu viel Salz zu verwenden, da der Feta bereits würzig ist. Hebe die gehackte Petersilie unter und gib zum Schluss den Zitronensaft dazu.

