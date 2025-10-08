Pastitsio ist ein griechischer Nudelauflauf mit Hackfleisch und Feta

Der griechische Nudelauflauf mit Hackfleisch, auch bekannt als Pastitsio, ähnelt einer Lasagne. Er wird in einer Auflaufform in drei bis vier Schichten geschichtet und besteht aus Röhrennudeln, einer Hackfleisch-Tomatensoße und einer Käse-Béchamelsoße.

Griechischer Nudelauflauf mit Hackfleisch, Tomaten- und Käsesoße: Pastitsio

Wie immer bei traditionellen Rezepten gilt auch beim griechischen Nudelauflauf mit Hackfleisch: Das eine Rezept gibt es nicht. Jede Familie hat ihre eigenen Geheimnisse, variiert ein wenig bei den Zutaten und der Zubereitung.

Wir haben trotzdem ein Rezept für den griechischen Nudelauflauf mit Hackfleisch für dich, mit dem du den Klassiker aus dem Süden nachmachen kannst. Der Pastitsio reicht locker für eine ganze Familie und schmeckt sowohl Groß als auch Klein.

Zum Glück ist die Zubereitung nicht weiter kompliziert und besteht aus drei wesentlichen Schritten. Zunächst setzt du die Nudeln auf. Achte aber darauf, dass du sie lediglich vorkochst und noch nicht vollständig garst. Im Ofen bekommen sie noch einmal ordentlich Hitze ab und garen weiter. Separat davon bereitest du je eine Hackfleisch-Tomatensoße und eine Käse-Béchamelsoße zu. Am Ende wandert alles in eine Auflaufform. Du kannst dir aussuchen, ob du den griechischen Nudelauflauf mit Hackfleisch mit einer oder zwei Pastaschichten backen möchtest.

Ist der Auflauf Pastitsio im Ofen, strömt bald ein verführerischer Duft durch deine Küche. Man träumt vom nächsten Sommerurlaub am Mittelmeer und plant beim gemeinsamen Essen gleich die Reise nach Griechenland. So schön kann Kochen und Genießen sein!

