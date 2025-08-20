Den griechischen Zucchini-Pie Kolokithopita musst du probieren

Die Zucchini ist bekannt für ihren milden, leicht nussigen Geschmack und für ihre Vielseitigkeit in der Zubereitung. Auch die griechische Küche wäre ohne das Sommergemüse, das jetzt Hochsaison hat, nur halb so lecker.

Perfektes Sommergericht: griechischer Zucchini-Pie Kolokithopita

Kolokithopita ist eine Art herzhafter Kuchen, der in einer Auflaufform gebacken wird. Er besteht aus einer herzhaften, saftigen Füllung, die von knusprigem Filoteig ummantelt ist. Ein bisschen erinnert der griechische Zucchini-Pie an Spanakopita. Diese Variante wird einfach mit Spinat zubereitet. Aber es ist Zucchini-Zeit und da kommt der Kolokithopita doch wie gerufen, um das Gemüse, das uns jetzt an allen Ecken und Enden begegnet, zu verarbeiten.

Was den griechischen Zucchini-Pie Kolokithopita so besonders macht, ist die Mischung aus der würzig-leckeren Füllung, die aus geriebener Zucchini und zerbröseltem Feta besteht, und der knusprigen Teighülle. Ein Hauch Minze in der Zucchini-Mischung bringt Frische ins Spiel und macht den herzhaften Kuchen dank seiner kühlenden Wirkung zum perfekten Sommeressen.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Zucchini-Pie ist extrem wandelbar. So kannst du statt Minze auch Dill verwenden oder für noch mehr Aroma etwas geriebenen Parmesan unter die Mischung streuen. Für eine Variante, die noch satter macht, gibst du einfach etwas Ricotta in die Füllung und ist dir nur Zucchini zu langweilig, dann gib doch klein geraspelte Möhren in die Füllung.

Ist die Mischung fertig, streichst du eine Auflaufform gut mit Olivenöl ein und legst sie mit Filoteigblättern aus. Auch diese sollten ebenfalls gut mit Öl eingestrichen werden. Dann streichst du die Zucchini-Mischung darauf und belegst diese wieder mit Filoblättern. Schiebe die Kolokithopita in den Ofen und backe sie, bis der Teig goldbraun und knusprig ist.

Der Zucchini-Pie nach griechischem Rezept schmeckt pur oder mit einem Dip als Hauptgericht, mit einem frischen (griechischen) Salat oder als Beilage zu gegrilltem Fisch. Lecker!

Fans der griechischen Küche finden bei Leckerschmecker noch mehr Rezepte für landestypische Spezialitäten. Wie wäre es mit griechischem Zitronenhähnchen aus dem Ofen? Oder doch lieber ein griechischer Feta-Auflauf? Ebenfalls köstlich: eine klassische Moussaka.

Griechischer Zucchini-Pie Kolokithopita Judith 4.50 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (etwa 20 x 30 cm, online zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 50 ml Olivenöl plus etwas mehr für die Form

500 g Zucchini

Salz nach Geschmack

2 Frühlingszwiebeln

200 g Feta

1 EL frische Minze fein geschnitten

2 Eier

1/4 TL Muskat

Pfeffer

6 – 8 Blätter Filoteig frisch oder TK Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Auflaufform leicht mit etwas Olivenöl ein.

Wasche die Zucchini, entferne die Enden und reibe 🛒 sie grob in ein Sieb. Salze sie leicht und lass sie 10 Minuten stehen. Drücke anschließend die Flüssigkeit mithilfe eines Tuchs gut aus.

Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Zerbröckle den Feta grob. Wasche und schneide die Minze klein.

Vermenge in einer Schüssel Zucchini, Feta, Frühlingszwiebeln, Eier und Minze miteinander. Würze die Masse mit Muskat, Salz und Pfeffer.

Lege ein Filoblatt in die Auflaufform und pinsle es gut mit Olivenöl ein. Wiederhole das mit 3 – 4 weiteren Blättern, sodass der Boden der Form gut bedeckt ist und der Teig auch an den Rändern hochsteht.

Verteile die Zucchinimasse gleichmäßig in der Form auf der Teigschicht. Decke die Füllung mit 3 – 4 weiteren Filoblättern ab und pinsle sie ebenfalls mit Öl ein. Klappe die überstehenden Ränder des Teigs nach innen.

Schneide die Oberfläche mit einem scharfen Messer einige Male leicht ein, damit der Dampf, der beim Backen entsteht, entweichen kann.

Backe die Kolokithopita etwa 35 – 40 Minuten im vorgeheizten Ofen goldbraun. Lass sie anschließend vor dem Anschneiden 10 Minuten abkühlen.

