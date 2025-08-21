Griechisches Joghurt-Honig-Eis am Stiel: Abkühlung to go

Puh, ist das warm. Jetzt muss dringend eine Abkühlung her, die wirklich erfrischt. Für mich gibt es da nur eins: Eis! Und das gerne auch mehrmals am Tag. Schließlich gibt es so viele leckere Sorten, da fällt es schwer, sich für eine zu entscheiden. Aber natürlich gibt es auch Favoriten, die immer gehen, wie dieses griechische Joghurt-Honig-Eis am Stiel.

So machst du griechisches Joghurt-Honig-Eis am Stiel

Seit kurzem habe ich die griechische Küche für mich entdeckt und ich probiere fleißig Gerichte aus. Auch dieses griechische Joghurt-Honig-Eis am Stiel. Das lässt sich sehr unkompliziert zubereiten. Und da es in spezielle Förmchen gegeben wird, bevor es zum Durchfrieren ins Eisfach kommt, kannst du so gleich mehrere genussfertige Portionen auf einmal zubereiten.

Das Eis schmeckt cremig frisch, mit dezent süßen Noten und dem Crunch der Walnüsse. Wenn dir eine fruchtige Komponente fehlen sollte, kannst du beispielsweise noch Heidelbeeren oder in kleine Stücke geschnittene Pfirsiche in die Joghurtmasse mischen. Richtig lecker schmeckt das Joghurteis am Stiel auch, wenn du noch einen Spritzer Zitronensaft hinzufügst.

Für das Eis brauchst du kein teures Küchenequipment, nur ein paar Förmchen für Eis am Stiel. Die sind wiederverwendbar, sodass du den ganzen Sommer lang für Eis-Nachschub sorgen kannst und dabei auch immer wieder neue Kreationen ausprobieren kannst. Ach ja, etwas Platz im Eisfach oder Gefrierschrank sollte natürlich ebenfalls vorhanden sein, ebenso Geduld. Denn das Eis braucht mindestens sechs Stunden, bis es seinen Aggregatzustand von flüssig zu gefroren geändert hat. Danach aber wirst du mit einem tollen Geschmackserlebnis belohnt, mit dem Eis aus dem Supermarkt einfach nicht mithalten kann.

Ein Sommer ohne (selbst gemachtes Eis) ist doch wie Weihnachten ohne Baum. Ziemlich öde. Das denken wir auch und empfehlen dir deshalb auch unser leckeres Keksteig-Eis, dieses Erdbeer-Buttermilch-Eis am Stiel oder dieses Erdbeer-Frischekäse-Eis. Lecker!

Griechisches Joghurt-Honig-Eis am Stiel Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 6 Eisförmchen Zutaten 1x 2x 3x 500 ml griechischer Joghurt

100 g flüssiger, griechischer Honig

1 TL Vanilleextrakt

60 g Walnüsse Zubereitung Vermenge den griechischen Joghurt in einer Schüssel mit dem Honig und dem Vanilleextrakt. Verrühre alles gründlich zu einer cremigen Masse.

Hacke die Walnüsse, lege 1/3 davon beiseite und mische den Rest unter die Joghurt-Mischung.

Verteile die Joghurt-Mischung gleichmäßig in die Eisformen. Klopfe die Formen leicht auf die Arbeitsfläche, damit die Luftblasen entweichen können. Verteile vorsichtig die restlichen Walnüsse darauf, stecke die Stiele hinein und stelle die Förmchen für mindestens 6 Stunden zum Frieren in das Eisfach.

Tauche die Eisformen danach zum Herauslösen kurz in warmes Wasser und genieße dein Eis am Stiel sofort.

