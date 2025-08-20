Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott: nostalgisches Frühstück

Es gibt Lebensmittel, die die Geister scheiden und für die ein oder andere Debatte sorgen können. Dazu gehört Grieß – für die einen untrennbar mit ihrer Kindheit verbunden, für die anderen ein farbloser und geschmacksneutraler Brei. Da du dieses Rezept gefunden hast, gehe ich davon aus, dass du zur Gruppe der Grießfreunde gehörst, so wie ich auch. Deshalb wird dir mit Sicherheit dieses leckere Rezept gefallen: Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott!

Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott: schmeckt wie in Kindheitstagen

Vorhang auf für ein warmes, duftendes Wohlfühlfrühstück, das die Laune hebt und Nostalgie versprüht: Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott ist unwiderstehlich gut. Cremig, fruchtig, angenehm süß und sättigend. Noch dazu ist Grieß ziemlich gesund! Er besteht in der Regel aus gemahlenem Weizen, das zu kleinen Körnchen gesiebt wird. Es ist besonders schonend für die Verdauung, enthält viele Ballaststoffe und eine gute Portion Eiweiß.

Abgesehen davon enthält Grieß Vitamin B3, das für das Nervensystem wichtig ist, und für Muskeln und Knochen wichtiges Calcium und Magnesium. Weil du unseren Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott genießt, profitierst du natürlich auch von zahlreichen Vitaminen und Ballaststoffen dieser Obstsorten. Natürlich tragen Vollmilch und Zucker nicht unbedingt zur Erhöhung des Gesundheitsfaktors bei, doch ein bisschen Spaß muss sein.

Wir verwenden für unseren Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott Weichweizengrieß für ein besonders cremiges Ergebnis. Die Zubereitung geht wirklich schnell von der Hand, in 15 Minuten sitzt du vor deiner dampfenden Schüssel Grießbrei. Perfekt für alle, die morgens hungrig und ungeduldig sind! Und wenn du magst, kannst du das Kompott auch mit anderen Früchten deiner Wahl zubereiten. Wie wäre es mit Erdbeeren oder Cranberrys?

Auch diese leckere Grießpudding-Bowl wird dir zum Frühstück super schmecken. Wenn du auf Weizen verzichten willst, dann probiere unser Rezept für diesen leckeren Dinkel-Grießbrei. Anstelle eines Breis kannst du aus den kleinen Körnchen auch einen tollen Grießbreikuchen mit Pflaumen zubereiten!

Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Pflaumen

100 g Apfel

4 TL Honig

500 ml Milch 3,5 % Fett

80 g Weichweizengrieß Zubereitung Entkerne die Pflaumen und schneide sie und den Apfel in kleine Stücke. Erhitze 6 EL Wasser in einem Topf 🛒 und gib das Obst und 2 TL Honig hinzu.

Lass es etwa 7 Minuten köcheln und rühre gelegentlich um.

Erhitze Milch in einem Topf. Rühre den Grieß mit einem Schneebesen nach und nach unter. Reduziere die Hitze, rühre gelegentlich um und lass es 3 Minuten köcheln. Gib anschließend Honig dazu.

Gib den Brei in zwei Schüsseln und verteile das Kompott darüber.

