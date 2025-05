Grießbrei mit Rhabarberkompott: Klassiker, der gute Laune macht

Essen kann etwas so Tröstliches sein. Eine Schale Grießbrei mit Rhabarberkompott zum Beispiel schmeckt nicht nur gut, sondern hüllt dich regelrecht in eine warme Umarmung ein. Und egal, wie schlecht die Stimmung ist, in der du dich befindest: Die Zubereitung ist garantiert einfach, schnell und braucht keine komplizierten Zutaten. Bereit? Dann lass uns direkt loslegen.

So einfach kochst du Grießbrei mit Rhabarberkompott

Essen ist mehr als nur Nahrung. Essen kann dazu führen, dass sich die Stimmung hebt, dass einem warm wird, dass aus nach unten gezogenen Mundwinkeln ein Lächeln wird. Egal, wie kalt es draußen sein mag, egal, worüber man sich auf dem Weg nach Hause oder bei der Arbeit geärgert hat, das richtige Gericht kann all das schnell in emotionale Ferne rücken. Für mich ist so ein Gericht Grießbrei mit Rhabarberkompott – und das, obwohl ich es beinahe vergessen hatte.

Ich dachte nämlich lange, ich möge überhaupt keinen Grießbrei. Vielleicht lag das daran, dass der warme Brei in meiner Familie oft mit Eischnee serviert wurde, den ich nicht riechen mag. Oder daran, dass Weichweizengrieß wirklich gar keinen Biss hat, was mich bei Essen manchmal abschreckt. Ich verschmähte, wenn es Grießbrei mit Rhabarberkompott gab, also meist den Brei und wählte nur das säuerlich-fruchtige Kompott.

Das änderte sich schlagartig erst vor wenigen Tagen. Denn ich stieß bei einem Besuch im Biomarkt auf Reisgrieß. Ich war neugierig und nahm ihn mit und siehe da: Die Konsistenz war gröber, erinnerte eher an Polenta. Ich bereitete ihn zu, wie ich ihn kannte, Grießbrei mit Rhabarberkompott an einem Tag, der durchaus schöner hätte sein können, nahm einen Löffel – und riss überrascht die Augen auf. Das war ganz anders als das, was ich als Kind kannte. Vielleicht, überlegte ich, hatten sich auch einfach meine Geschmacksknospen über die Jahre verändert.

Wie dem auch sein mag, Grießbrei mit Rhabarberkompott mauserte sich schnell von einem Essen, das ich eher halbherzig aß zu einem Wohlfühlessen, das ich in vollen Zügen genießen kann. Ich hoffe, dir geht es mit diesem Rezept auch so!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hunger auf mehr Grießbrei? Wir haben einige Rezepte für dich! Wie wäre es mit einem süßen Grießbrei mit Erdbeeren oder einem Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott? Auch mit anderen Grießarten schmeckt es hervorragend, wie dieser Dinkel-Grießbrei zeigt.

Grießbrei mit Rhabarberkompott Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Grießbrei: 1 l Milch oder Pflanzendrink

2 EL Zucker nach Geschmack

1 Prise Salz

100 g Grieß Weich- oder Hartweizengrieß nach Geschmack Für das Kompott: 500 g Rhabarber

50 ml Orangensaft

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Stärke optional Zubereitung Koche für den Grießbrei die Milch mit dem Zucker und dem Salz in einem kleinen Topf 🛒 auf. Rühre den Grieß hinein, koche alles einmal auf und lass den Brei dann bis zum weiteren Gebrauch quellen.

Ziehe derweil die Fäden des Rhabarber und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Gib diese zusammen mit dem Orangensaft, Zucker und Vanillezucker in einen Topf und koche alles auf, bis der Rhabarber weich ist.

Wenn du eine etwas sämigere Konsistenz bevorzugst, verrühre 1 TL Stärke mit 1 EL Wasser und rühre beides in die köchelnde Masse ein. Lass alles noch 2 Minuten köcheln.

Rühre den Grießbrei erneut durch und fülle ihn in Schalen. Verteile das Kompott darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.