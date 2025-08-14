Dieser Grießbreikuchen mit Pflaumen schmeckt jetzt besonders lecker

Gibt es etwas Schöneres, was man aus Pflaumen zubereiten kann, als einen leckeren Kuchen? Wir kombinieren die lilafarbenen Sommerfrüchte mit einem unserer Lieblingsdesserts und machen daraus kurzerhand einen Grießbreikuchen mit Pflaumen. Himmlisch gut!

Entdecke unser Rezept für cremigen Grießbreikuchen mit Pflaumen

Liebst du auch süße Speisen? Dann bist du hier genau richtig. Bei vielen sind Gerichte wie Grießbrei, Milchreis oder Fruchtsuppe mit Kindheitserinnerungen verbunden. Daran knüpft auch unser Grießbreikuchen an. Der besteht aus einem knusprigen Mürbeteigboden, der mit Pflaumen belegt und mit Grießbrei bedeckt ist.

Für den Grießbreikuchen mit Pflaumen bereitest du zuerst den Teig zu. Verrühre dafür Mehl mit Backpulver, Zucker, einer Prise Salz und kalter Butter zu einem krümeligen Teig. Dabei dürfen noch kleine Butterstücke vorhanden sein. Als nächstes fügst du das Ei hinzu und verknetest alles zu einem glatten Teig. Rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und drücke ihn dann in eine eingefettete Springform. Achte darauf, die Form vollständig mit Teig auszufüllen und auch einen Rand bis zur oberen Kante der Form zu formen. Anschließend stellst du den Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Währenddessen kümmerst du dich um den Grießbrei. Vermenge Milch, Sahne, Zucker, Butter, Zimt und Vanillemark in einem Topf und koche die Flüssigkeit auf. Sobald die Milch sprudelt, reduzierst du die Hitze und rührst den Grieß ein. Lass ihn auf niedriger Stufe unter Rühren so lange kochen, bis er eingedickt ist. Verquirle nun die Eier und rühre sie unter den Grießbrei.

Während der Grießbrei abkühlt, wäschst, halbierst und entsteinst du die Pflaumen. Die Hälfte der Früchte verteilst du auf dem Mürbeteigboden. Verteile den Grießbrei darüber und belege den Kuchen mit den restlichen Früchten, bevor du ihn für 50 Minuten zum Backen in den Ofen schiebst.

Diesen leckeren Grießbreikuchen gibt es bei uns ab sofort öfter, ebenso wie die anderen Grießbrei-Spezialitäten von Leckerschmecker. Probiere auch mal den Grießbreikuchen aus dem Kochtopf. Eine arabische Kuchenvariante mit Grieß ist der Basbousa. Auch den griechischen Grießkuchen mit Joghurt musst du unbedingt probieren. Viel Spaß beim Nachbacken.