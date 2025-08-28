Gönn dir ein Frühstück mit Wohlfühlgarantie

Bist du Team Morgenmuffel oder Team Frühaufsteher? Eigentlich egal. Denn auf dieses Frühstück freut sich jeder. Unser Grießquark mit Pflaumenkompott ist perfekt, wenn du Lust auf einen gemütlichen und entspannten Morgen hast – und schmeckt fast mehr nach einem Dessert als einem Frühstück. Appetit bekommen? Legen wir los!

Rezept für Grießquark mit Pflaumenkompott

Der Sommer hat sich dieses Jahr eher von seiner nicht ganz so schönen Seite gezeigt. Statt viel Sonne gab’s dann doch mehr Regen, graue Tage und meine Kuschelsocken feierten schon frühzeitig ihr Comeback. Statt Iced Coffee oder einen frischen gekühlten Smoothie wollte ich meistens was anderes zum Frühstück. Und mit dem nahenden Ende des Augusts bin ich auch schon etwas in Herbststimmung. Dieses Jahr vergleichsweise früh. Was mir dabei jedoch sehr gut in die Karten spielt: die Pflaumen- und Zwetschgensaison. Für mich sind das Früchte, die förmlich nach Herbst schreien.

Immer wieder gibt es Phasen, in denen ich nicht frühstücke. Meistens geht das nur eine Zeit lang gut. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass mir dieser Teil meiner Morgenroutine wirklich guttut. Denn plane ich keine Zeit für ein entspanntes Frühstück ein, falle ich schnell aus dem Bett und mehr oder weniger direkt an den Laptop. Und dieses „auf den letzten Drücker“ zieht sich dann durch den gesamten Tag und alle Bereiche.

Mit Frühstück sieht das ganze anders aus: Ich freue mich bereits am Abend vorher darauf und schaffe es, auch so viel leichter aufzustehen. Zudem snacke ich über den Tag verteilt viel weniger und habe das Gefühl, dass der Morgen einfach etwa mehr mir gehört. Wenn man so mag, ein kleines kulinarisches Me-Time-Ritual.

Nachdem ich mein Frühstücksritual in letzter Zeit habe wieder etwas schleifen lassen, möchte ich nun dazu zurückkehren. Da darf natürlich ein Rezept nicht fehlen, an dem man sich so gut wie gar nicht satt essen kann. Dieser Grießquark mit Pflaumenkompott kommt da genau richtig. Mit Zimt und Vanille verfeinert und extra cremig macht er richtig Lust auf den Morgen. Vielleicht wird er ja schon bald dein neues Lieblingsfrühstück?

Mit was möchtest du morgen kulinarisch in den Tag starten: Darf es ein Haferflocken-Pflaumen-Auflauf sein oder ein Pflaumen-Smoothie sein? Oder vielleicht doch lieber gebackene Pflaumen mit Joghurt und Granola?

Grießquark mit Pflaumenkompott Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Abkühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 ml Milch nach Wahl

2 EL Zucker

1 Prise Salz

1/2 Vanilleschote Mark

1 EL Hartweizengrieß z.B. hier erhältlich 🛒

5 Pflaumen

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1 EL Honig

1/4 TL Zimt

2-3 EL Wasser

125 g Quark Zubereitung Erhitze die Milch in einem Topf auf mittlerer Hitze. Gib Zucker, eine Prise Salz und das Vanillemark dazu.

Rühre den Hartweizengrieß ein und lass die Mischung unter gelegentlichem Rühren auf kleiner Hitze quellen, bis ein Brei entsteht. Danach lass den Grießbrei etwas abkühlen.

Entkerne die Pflaumen und schneide sie in Stücke.

Gib sie gemeinsam mit dem Saft und dem Abrieb der Bio-Zitrone, dem Honig, Zimt und etwas Wasser in einen kleinen Topf. Erhitze das Ganze und lass es für ca. 10 Minuten köcheln, bis die Früchte weich werden und ein Kompott entsteht.

Sobald der Grießbrei abgekühlt ist, rühre den Quark vorsichtig unter, bis eine cremige Masse entsteht.

Richte den Grießquark in Schalen an und gib das Pflaumenkompott darüber.

