Grillbrot mit Weintrauben und Käse: leicht nachzubacken und herrlich aromatisch

Der Sommer verwöhnt uns mit erneut mit sonnigen und warmen Tagen. Deshalb sollten wir noch einmal den Grill anschmeißen und unsere Freunde und uns selbst mit leckeren Grillrezepten verwöhnen. Wie wäre es mit einem knusprigen Grillbrot mit Weintrauben und Käse, das sofort neugierig macht? Dieses Rezept besticht durch seine Einfachheit und überrascht zugleich mit einer raffinierten Kombination, die deinen Grillabend zu etwas Besonderem macht.

Grillbrot mit Weintrauben und Käse: Genussrezept

Während Käse und Brot eine vertraute Kombination sind, bringen die Trauben eine süße Note ins Spiel, die an Weinberge und Sommer erinnert und hervorragend zu geselligen Abenden passt.

Frisch zubereitetes Brot verbindet man weltweit mit Gemeinschaft. Man teilt es, reicht es weiter, bricht Stücke ab und genießt es zusammen. Auch beim Grillbrot mit Weintrauben und Käse steht dieses Miteinander im Vordergrund. Es eignet sich perfekt zum Teilen, macht auf einer langen Tafel Eindruck und passt sowohl zu leichten Vorspeisen als auch zu kräftigen Grillgerichten.

Für den Teig brauchst du nicht mehr als Mehl, Hefe, Wasser, etwas Salz, Zucker und zerstoßene Fenchelsamen. Der Teig wirkt schlicht, entwickelt aber beim Backen über den Flammen ein herrlich knuspriges Aroma. Den Belag bilden helle und dunkle Trauben sowie Käse. Besonders gut eignen sich Sorten mit intensivem Charakter wie Gorgonzola, Blauschimmelkäse oder Ziegenkäse. Sie schmelzen nicht nur cremig, sondern sorgen zusammen mit der Süße der Trauben für ein ausgewogenes Aromenspiel aus würzig und fruchtig. Ein Hauch Rosmarin oder Thymian runden den Geschmack ab.

Wenn du das nächste Mal den Grill anheizt, probiere dieses Rezept aus. Das Grillbrot mit Weintrauben und Käse schmeckt frisch vom Rost am besten, wenn du es direkt in Stücke schneidest und mit Freunden oder Familie teilst. Guten Appetit!

Neben dem Grillbrot landen gleich auch noch Honig-Limetten-Lachs und Halloumi-Gemüse-Spieße auf dem Rost. Als besonderes Highlight servieren wir außerdem

Camembert im Speckmantel.

Grillbrot mit Weintrauben und Käse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 2 Brote Zutaten 1x 2x 3x 2 TL Fenchelsamen optional

500 g Mehl 405er

1 Prise Salz

32 g Hefe frisch

2 TL Zucker

300 ml lauwarmes Wasser

200 g helle Weintrauben

200 g blaue Weintrauben

2 Pck. Blauschimmelkäse (á 175 g)

frische Kräuter z.B. Thymian oder Rosmarin Zubereitung Zerstoße die Fenchelsamen in einem Mörser 🛒

Mische Mehl, Salz und Fenchelsamen in einer Schüssel.

Verrühre Hefe und Zucker miteinander und gib sie zur Mehlmischung. Gieße das Wasser dazu und verknete alles zu einem Teig.

Forme ihn anschließend zu einer Kugel und lass ihn zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen.

Wasche die Trauben und streifen sie von den Stielen.

Schneide den Käse grob.

Halbiere den Teig und knete ihn noch einmal durch.

Rolle beide Hälften auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus.

Verteile die Trauben und den Käse gleichmäßig auf beiden Broten. Streue nach Belieben noch gehackte Kräuter darüber.

Lass sie noch einmal 10 Minuten gehen.

Heize dann den Grill an und backe die Brote, bis sie knusprig braun und durchgebacken sind.

