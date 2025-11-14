Pack dir den goldenen Herbst aufs Brot

Wer kann bei einem knusprigen Sandwich mit geschmolzenem Käse schon widerstehen? Wahrscheinlich nur wenige, oder? Das Grilled Cheese ist ein echter Sandwich-Klassiker, der sich immer wieder neu belegen lässt und so für kulinarische Abwechslung sorgt.

Grilled Cheese Sandwich mit Birne: der beste Beweis, dass Käse alles besser macht

Warm und knusprig, süß und würzig, cremig und fruchtig – das macht das Geheimnis dieser Grilled Cheese Sandwich Kreation aus. Da Birnen gerade Saison haben und besonders aromatisch schmecken, haben wir es uns nicht nehmen lassen, unser Grilled Cheese mit der Frucht zu verfeinern. Und da die Birne ja sonst gern eine Liaison mit Ziegen- oder Blauschimmelkäse eingeht, verwenden wir dieses Mal einen würzig-cremigen Brie.

Als Basis dient ein rustikales Sauerteigbrot. Und ein Highlight sind karamellisierte Zwiebeln, die für einen aromatischen Kick sorgen. Aber beginnen wir mal von vorn.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Die brätst du dann in einer Pfanne mit Butter goldbraun an. Danach bestreust du sie mit Zucker und löschst mit Balsamico ab. Die Birnen schneidest du in Scheiben.

Belege eine Scheibe mit Brie, Birnenscheiben und den Zwiebelringen, lege eine Brotscheibe obendrauf und röste das Sandwich in einer Pfanne mit geschmolzener Butter von beiden Seiten knusprig an. Danach durchschneiden und genießen.

Ein Grilled Cheese Sandwich mit Birne kannst du eigentlich immer essen. Wenn du morgens Appetit auf ein herzhaftes, warmes Frühstück hast: Gönn dir ein Grilled Cheese. Als Snack zum Mittag zum Beispiel mit einer Suppe oder einem Salat: Grilled Cheese. Ein schnelles und schmackhaftes Abendessen ohne groß zu kochen: yeah, Grilled Cheese ist die Lösung.

Und wenn das Sandwich nicht immer mit Birne und Brie sein soll, dann sind unser Grilled Cheese mit Bacon und Avocado, das Grilled Cheese mit Champignons oder ein Grilled Cheese mit Banane und Honig ideal.

Auf der Suche nach einem herbstlichen DIY-Projekt? Wie wäre es mit einem Windlicht aus Zweigen? Wie es geht, erfährst du bei Geniale Tricks.

Grilled Cheese Sandwich mit Birne Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Zwiebel

1 TL Butter für die Zwiebeln

1 TL brauner Zucker

1 TL Balsamicoessig online, zum Beispiel hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 reife Birne

150 g Brie

4 Scheiben Sauerteigbrot

2 EL Butter Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Erhitze 1 TL Butter in der Pfanne und brate sie darin etwa 8-10 Minuten goldbraun an. Streue Zucker darüber, verrühre alles gut miteinander und lösche mit dem Balsamico ab. Lass alles weitere 2 Minuten köcheln und würze mit Salz und Pfeffer. Wasche die Birne, teile sie in der Mitte, entferne das Kerngehäuse und schneide die Hälften in Scheiben. Schneide den Brie in Scheiben und belege zwei Brotscheiben damit. Lege die karamellisierten Zwiebeln und die Birnenscheinen darüber. Würze mit Salz und Pfeffer und lege eine Scheibe Brot obendrauf. Erhitze 2 EL Butter in einer Pfanne. Lege die Sandwiches hinein und brate sie bei mittlerer Hitze von beiden Seiten jeweils 3-4 Minuten, bis das Brot goldbraun und der Käse geschmolzen ist. Schneide die Sandwiches diagonal durch und serviere sie warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.