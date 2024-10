Von diesem Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme bekommt man nicht genug

Mit Käse schmeckt alles besser, aber auch Kürbis gehört gerade zu unseren Lieblingen. Kein Wunder, schließlich befinden wir uns mitten in der Kürbissaison. Wieso also nicht mal beide kombinieren und ein Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme zaubern? Wir kennen keinen Grund, also: Los geht’s!

Knuspriges Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme

Ganz egal, ob morgens zum Frühstück, mittags zum Lunch oder abends zu Dinner: Unser Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme schmeckt zu jeder Tageszeit. Und sogar nachts, denn was gibt’s schöneres als ein schlotziges, getoastetes Sandwich mit zerlaufenem Käse, wenn man von einer Party nach Hause kommt und sich noch nach einem kleinen Mitternachtssnack sehnt?

Um dir das Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme zuzubereiten, brauchst nur maximal 15 Minuten. Damit es schon schnell geht, verwenden wir gekauftes Kürbispüree, das du mittlerweile im Supermarkt oder in der Drogerie bekommst. Wer etwas mehr Zeit hat, kann das Püree aber auch selbst herstellen. Das ist vollkommen unkompliziert: einfach Kürbis waschen oder schälen, Kerne entfernen, Fruchtfleisch klein schneiden und im Ofen oder im Kochtopf garen, bis es weich ist. Danach wird es mit einem Kartoffelstampfer oder einer Küchenmaschine püriert.

Das Kürbispüree verfeinern wir mit Käse, Paprikapulver, geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer und verteilen es auf vier Brotscheiben. Besonders gut schmeckt das Grilled-Cheese-Sandwich mit Kürbiscreme, wenn man es mit Sauerteig macht. Aber auch Toastbrot oder eine andere Sorte eignen sich dafür. Sind die Sandwiches belegt, werden sie nur noch geröstet, beispielweise in einer Pfanne oder in einem Kontaktgrill. Das war’s!

Auch lecker: Probiere unser Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln oder unser Grilled-Cheese-Sandwich mit Cheddar und Tomatensuppe. Einen asiatischen Touch bekommt der US-Klassiker durch dieses Grilled-Cheese-Sandwich mit Kimchi.