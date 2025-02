Mit einem Grilled Cheese Sandwich mit Lachs zum Frühstück macht das Aufstehen Spaß

Jeden Morgen die gleiche Frage: Was gibt es zum Frühstück? Hast du keine Lust auf Müsli, Porridge, Brötchen und Co., wie wäre es dann mit einem knusprigen Grilled Cheese Sandwich mit Lachs und Avocadocreme? Klingt nicht nur lecker, ist es auch und dazu noch im Handumdrehen zubereitet. Hier kommt der Beweis.

Schnell zubereitet: Grilled Cheese Sandwich mit Lachs

Das Grilled Cheese Sandwich ist einer der bekanntesten Klassiker amerikanischen Küche. Es schmeckt sowohl zum Frühstück als auch als leckerer Snack zwischendurch. Klassisch besteht das Sandwich aus lediglich drei Zutaten: Toastbrot, Cheddar-Käse und etwas Butter, mit der die Außenseiten der Toastbrotscheiben bestrichen wird, bevor du das Brot in einer Pfanne von beiden Seiten knusprig und goldbraun anbrätst.

Wir verpassen unsere Variante aber ein kleines Upgrade und verfeinern es mit leckerem Räucherlachs und einer Avocadocreme. Für einen noch zarter schmelzenden Käsegenuss packen wir einen drauf und fügen zusätzlich geriebenen Mozzarella hinzu. Einfach himmlisch!

Für das Sandwich bereitest du zuerst eine Creme aus Avocado, etwas Zitronensaft, Frischkäse, Salz und Pfeffer zu. Die streichst du dann auf zwei Brotscheiben. Hier kannst du einfach nehmen, was dir am besten schmeckt. Ein rustikales Sauerteigbrot ist ebenso köstlich wie Toastscheiben. Lege dann die Räucherlachsscheiben auf die Avocadocreme und streue danach geriebenen Cheddar sowie Mozzarella darüber. Klappe nun noch die übrige, unbelegte Scheibe Brot darauf und bestreiche die Außenseiten des Sandwiches dünn mit Butter. So wird das Brot beim Anbraten in der Pfanne besonders knusprig. Um die charakteristischen Grillstreifen auf dem Sandwich hinzubekommen, verwendest du am besten eine Grillpfanne 🛒.

Tipp: Hast du einen Sandwichtoaster zu Hause, kannst du das Grilled Cheese Sandwich mit Lachs auch in dem Gerät zubereiten.

Grilled Cheese Sandwich mit Lachs Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Avocado

1 TL Zitronensaft

1 EL Frischkäse

Salz und Pfeffer

100 g Räucherlachs

100 g geriebener Cheddar

50 g geriebener Mozzarella

4 Scheiben Sauerteigbrot

1 EL Butter Zubereitung Halbiere die Avocado, entferne den Kern und schäle das Fruchtfleisch aus der Schale. Zerdrücke die Avocado grob mit einer Gabel, füge Zitronensaft und Frischkäse hinzu. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Bestreiche 2 Brotscheiben mit der Avocadocreme. Verteile dann den Räucherlachs darüber und bestreue ihn mit einem Mix aus geriebenem Cheddar und Mozzarella. Lege die übrigen Brotscheiben obendrauf.

Bestreiche die Außenseiten der Sandwiches dünn mit Butter. Erhitze eine (Grill)Pfanne auf mittlerer Stufe und brate die Sandwiches auf jeder Seite 3–4 Minuten goldbraun an, bis der Käse schmilzt.

Nimm die Sandwiches aus der Pfanne, lasse sie kurz etwas abkühlen und schneide sie dann einmal in der Mitte vor dem Servieren durch.

